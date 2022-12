Eine Glanzleistung

Frisch renoviert: Der Turm der Kirche St. Margaretha in Pemmering. Seit wenigen Tagen ist der Turm der Kirche ohne Notsicherung und Gerüst. © Anne Huber

Die Sanierungsarbeiten am Turm der Pfarrkirche St. Margaretha sind abgeschlossen und die Kupel erstarhlt in neuem Glanz, doch es geht weiter: Die Sanierung des Dachs des Langhauses steht an. Sie soll im März 2023 mit den Zimmererarbeiten beginnen.

Pemmering – Jetzt es deutlich zu sehen: Die Sanierungsarbeiten am Turm der Pemmeringer Pfarrkirche St. Margaretha sind abgeschlossen. Seit wenigen Tagen ist der Turm der Kirche endlich ohne Notsicherung und Gerüst.

Seit Ende Juli haben vom Zimmerer bis zum Spengler zahlreiche Firmen am Turm gearbeitet. Dabei wurden nicht nur die schadhaften Teile im Bereich des Turmdachstuhls erneuert sowie die Turmzwiebel neu verschalt und verblecht, auch die Zifferblätter und die Zeiger der Turmuhr wurden überarbeitet, der Glockenantrieb umgebaut und der Aufstieg neu erstellt.

Bevor es an die Ausführung der Arbeit gehen konnte, stand eine Schadenskartierung an, die als Grundlage für die Reparaturdetails durch den Tragwerksplaner diente. „Das waren an die 400 Fotodokumente“, sagt Kirchenpfleger Hans Angermaier. Der Maurermeister und Bautechniker hat nicht nur die Sanierung fachmännisch begleitet, er war auch Initiator der ungewöhnlichen Notsicherung, die 2020 durchgeführt wurde.

Statt den ursprünglichen Vorschlag des Ordinariats umzusetzen und die Turmhaube zu entfernen und mit einem Deckel abzudichten oder der Sicherung durch ein dauerhaftes Gerüst, wurden mit der tatkräftigen Unterstützung von Zimmerer Anton Reich aus Isen handelsübliche Spanngurte angebracht. „Das war in ein paar Stunden erledigt und hat uns nur 500 Euro gekostet“, freut sich Angermaier.

Dass die Sanierung des 1902 errichteten Turms anstand, war bereits länger bekannt. Und auch die Mängel kannte der Kirchenpfleger: Das durch schadhafte Stellen an der Blechabdeckung eingedrungene Wasser hatte über die Jahre zu Schäden in der Substanz einiger Holzbauteile geführt. Bereits im September 2019 hatten sich Vertreter des Ordinariats bei einem Ortstermin einen Eindruck vom Sanierungsbedarf verschafft, eine rasche Umsetzung hatten sie allerdings nicht versprechen können. Ihr Vorschlag, um die Gefahr abzuwenden, die durch die marode Turmhaube entstehen könnten, bezog sich deswegen auf die Notsicherung.

Die Undichtigkeiten im Dach, die für die weiteren Schäden verantwortlich sind, erklärt sich Kirchenpfleger Angermaier unter anderem mit dem Wechsel der Kirchenglocken, der Eingriffe erforderlich gemacht hat. 1949 wurden die eingeschmolzenen Glocken nämlich durch drei neue Glocken aus der Erdinger Glockengießerei Czudnochowsky ersetzt. Und vor rund 14 Jahren habe sogar einmal der Blitz in die Zwiebel eingeschlagen.

Der Kirchturm der Pfarrkirche St. Margaretha wurde in den Jahren 1902/03 errichtet. Sein Vorläufer war 1776 abgebrannt und durch einen provisorischen kleinen Holzturm ersetzt worden. Dass der ursprüngliche Ansatz von 150 000 Euro auf 140 000 Euro gedrückt werden und dieser schlussendlich unterschritten werden konnte, freut Angermaier besonders.

Doch mit der Sanierung des Turms sind die Arbeiten an der Pfarrkirche nicht zu Ende. „Die Sanierung des Dachs des Langhauses soll im März 2023 mit den Zimmererarbeiten beginnen“, sagt Projektleiter Tobias Priesemuth vom Architekturbüro Rieger Lohmann Architekten. Hier müssen marode Holzbauteile und defekte Firstpunkte ersetzt, Holzschädlinge bekämpft und die Mauerbank zum Teil erneuert und nivelliert werden. „Das Dach überlebt uns alle“, sagt Angermaier über das alte Dach des Langhauses, das 1777 errichtet und vor rund 20 Jahren neu gedeckt wurde. Schäden gebe es aber im Bereich der eingemauerten Balken, weil hier Feuchtigkeit über das Mauerwerk eingedrungen sei. „Das Dach bleibt oben, es wird abschnittsweise saniert“, erklärt er die geplante Vorgehensweise.

Die Sanierung des Kirchendachs wird aber nicht nur aufwändiger, sondern auch teurer: Mit Kosten bei den Bauleistungen in Höhe von 380 000 Euro rechnen die Planer. „Wir werden alles, was wir haben, in die Pfarrkirche reinstopfen müssen“, sagt Angermaier. Doch er hofft auch auf die Unterstützung der Pemmeringer. Dass die zur Kirche in ihrem Dorf stehen, haben sie bereits 2011 bewiesen, als sie Pflaster- und Teerarbeiten in Eigenleistung ausgeführt hatten.

Er wünscht sich auch, dass er weiterhin von den Mitgliedern der Kirchenverwaltung, Theo Stiglmeier, Roman Geißenhof und Virgil Weizenbeck, dem Pfarrgemeinderat sowie vom Mesnerteam Regina Gaigl und Claudia Lanzl unterstützt wird.

Pfarrer Josef Kriechbaumer freut es besonders, dass es bereits im März mit dem Langhaus weitergehen soll. „Ich hab damit gerechnet, dass das zehn bis 15 Jahre dauern wird und ich die Sanierung nicht mehr vor meiner Pensionierung erlebe“, sagt er. Erleichtert ist er auch, dass der Landkreis bereits 22 000 Euro für die Sanierung von St. Margaretha in Aussicht gestellt hat und der Markt Isen die obligatorischen drei Prozent Zuschuss beisteuert. Auch einige Spenden von Banken, der Kirchenverwaltung und aus einem Basar seien bereits eingegangen. „Ich hoffe, dass uns unter 100 000 Euro Eigenanteil bleiben“, sagt er. Den Löwenanteil an der Sanierung trägt das Ordinariat: Es übernimmt 85 Prozent der Kosten.