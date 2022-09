Friseurin Stephanie Westermaier ist die „Beste der Besten“ der Erdinger Handwerker

Von: Timo Aichele

Königin auf einem goldenen Thron: Friseurin Stephanie Westermaier (sitzend) wurde als „Beste der Besten“ ausgezeichnet. Kreishandwerksmeister Rudolf Waxenberger gratulierte ihr und allen anderen Junghandwerkern zu ihren Leistungen. © Kreishandwerkerschaft Erding

Die Kreishandwerkerschaft Erding hat 41 Gesellen freigesprochen. „Das Handwerk wird immer Bestand haben“, sagt Kreishandwerksmeister Rudolf Waxenberger selbstbewusst.

Lengdorf – Nach zwei Corona-Jahren hat die Kreishandwerkerschaft wieder eine Freisprechungsfeier feiern können. 41 Frauen und Männern erhielten den Gesellenbrief. Als „Beste der Besten“ wurde Friseurin Stefanie Westermeier ausgezeichnet. Sie sei innerhalb von drei Jahren nun die Zweite „Beste der Besten“, die der Erdinger Friseurbetrieb Haaroom Bauer und Wimmer ausgebildet habe, lobte Kreishandwerksmeister Rudolf Waxenberger.

Die Kreishandwerkerschaft stellte Westermaier für ein Jahr kostenlos ein Auto zur Verfügung – vollgetankt, Steuern und Versicherung sind bezahlt. Auf der Motorhaube steht: „Mit dem Handwerk zum Ziel“. Zum neunten Mal wurde die Top-Gesellin oder der Top-Geselle eines Jahrgangs so ausgezeichnet. Für die Siegerin war ein goldener Thron organisiert worden, auf den sich Westermaier auf der Bühne setzen durfte. „The Queen is dead, es lebe die Queen“, rief Waxenberger. Musik vom Duo California und Kabarett von Barbara Weinzierl rundeten den Abend mit 180 Gästen im Gasthaus Menzinger in Lengdorf ab.

Waxenberger sprach die Gesellen von den Mühen und Verpflichtungen der Ausbildung frei und beglückwünschte sie dazu, einen soliden Beruf erlernt zu haben – „solide deshalb, weil das Handwerk immer Bestand haben wird und wir immer noch dastehen, wenn andere schon längst umgefallen sind. Ohne uns wird nichts funktionieren, auch nicht die Energiewende“, erklärte der Kreishandwerksmeister.

Die Ausbildung sei sicher herausfordernd gewesen, aber der Mensch wachse mit seinen Aufgaben. „Die viel gepriesene Work-Life-Balance besteht in unseren Berufen darin, jeden Tag mit Freude seine Arbeit zu verrichten und zu sehen, was man geleistet hat“, sagte der Kreishandwerksmeister bei der Freisprechungsfeier, zu der er aus der Politik Bürgermeisterin Michèle Forstmaier, Landrat Martin Bayerstorfer und den dritten Bürgermeister von Erding, Harry Seeholzer, sowie etliche Vertreter des Handwerks begrüßte.

„Früher haben wir weit über unseren eigenen Bedarf ausgebildet und somit eine gesellschaftliche Aufgabe erfüllt, heute können wir unseren eigenen Bedarf nicht mehr decken“, klagte Waxenberger. Seit etwa 13 Jahren erzähle er als Kreishandwerksmeister, dass nicht mehr genug Leute einen Handwerksberuf erlernen, weil unter anderem zu viele studieren. „Heute haben wir einen sich absehbar noch weiter verschärfenden Handwerkermangel.“

Das bedeute für die frischgebackenen Gesellen viel Arbeit, aber auch eine Arbeitsplatzgarantie, sofern sie im erlernten Beruf bleiben und ihn mit Freude ausüben. „Seid selbstbewusste und stolze Handwerker, lasst euch von niemanden kleinreden, gering schätzen oder gar für blöd verkaufen“, rief Waxenberger den Absolventen entgegen.

Kraft und Fleiß des Erdinger Handwerks unterstrich er mit ein paar Zahlen: Die derzeit 2623 Betriebe des Handwerks im Landkreis bildeten im Jahr 2021 790 Azubis aus, was derzeit einem Anteil von rund 45 Prozent aller Lehrlinge im Landkreis entspricht. Die Anzahl der neuen Lehrverhältnisse sei aber stark zurückgegangen – derzeit 213 im Vergleich zu 263 im Vorjahr. Die über 10 000 Handwerker im Landkreis würden einen Umsatz von 1,57 Milliarden Euro erarbeiten.

Die Innungsbesten 2022:

Friseure: Stephanie Westermaier, Friseur Haaroom Bauer & Wimmer Erding; Zimmerer: Sebastian Steger, Zimmerei Anzinger, Eitting; Bäckerei-Fachverkäuferin: Sediqa Khawari, Backstube Wünsche, Gaimersheim; Metzger: Florian Pflügler, Metzgerei Stuhlberger Wartenberg; Schreiner: Moritz von Fraunberg, Schreinerei Westermaier, Fraunberg.