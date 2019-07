Arbeiter sticht mit Schraubendreher zu

Erneut ist zwischen zwei osteuropäischen Arbeitern die Gewalt eskaliert. Wenige Tage nach der versuchten Tötung eines Rumänen bei einer Geburtstagsfeier in Grucking mussten Polizei und Rettungsdienst am Sonntagmorgen nach Obergeislbach (Gemeinde Lengdorf) ausrücken.

Lengdorf - Das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord berichtet, dass ein Bulgare (28) und ein Ungar (51) in einer Arbeiterunterkunft miteinander in Streit geraten seien. Plötzlich griff der Ungar zu einem Schraubendreher und stach damit gegen den Kopf des Bulgaren. Er kam ins Krankenhaus. Dort stellten sich die Verletzungen als nicht so gravieren heraus, sodass er die Klinik noch am selben Tag wieder verlassen konnte.

Die Kripo Erding hat den Fall übernommen. Der Mann kam in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Landshut prüft nun, ob sie wegen versuchter Tötung oder gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der Täter wird einem Haftrichter vorgeführt.