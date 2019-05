460 Euro für Dorf- und Betriebshelfer erbacken

Apfekiache und Kaffee – damit lockten die Landfrauen Lengdorf-Matzbach die Besucher des Weihnachtsmarktes in Lengdorf an ihren Stand.

Lengdorf– Viele fleißige Bäckerinnen aus der Gemeinde hatten die Ortsbäuerinnen mit Schmalzgebäck versorgt, das dort verkauft wurde. Aus dem Erlös erhielten die Landfrauen 460 Euro, die sie in voller Höhe an die Katholischen Dorfhelferinnen und Betriebshelfer (KDBH), Station Erding, spendeten.

„Die Dorfhelferin oder der Betriebsleiter ist zur Stelle, wenn die Mutter, Bäuerin oder der Betriebsleiter durch Krankheit, Unfall oder Tod ausfällt“, erklärt Fachberaterin Veronika Eicher von der BBV-Kreisgeschäftsstelle. In diesen Fällen müsse von heute auf morgen ein kompetenter Ersatz die Arbeit in Haus und Hof erledigen. Auch die Versorgung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen müsse gewährleistet sein. „Rasche Hilfe ist unverzichtbar“, so Eicher.

Der Einsatz der Dorfhelferin oder des Betriebshelfers werde vom Sozialversicherungsträger zwar vergütet, allerdings reichten die Verrechnungssätze nicht aus, alle Kosten auszugleichen. Ein Defizit entsteht vor allem bei Einsätzen in nicht landwirtschaftlichen Haushalten. Diese Finanzierungslücke muss die Station übernehmen. Über die KDBH sind derzeit zwei Dorfhelferinnen im Landkreis im Einsatz. red