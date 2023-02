Gesucht: Rasende Paketzusteller

Von: Alexandra Anderka

Zeugen werden gesucht. © Friso Gentsch

Zwei Paketzusteller überholten eine Autofahrerin so rasant und gefährlich, dass sie wegen eines Gegenverkehrs abrupt abbremsen musste und dadurch einen Auffahrunfall verursachte.

Lengdorf - Zwei Paketzusteller überholten am Samstag gegen 11.35 Uhr auf der Kreisstraße ED 12 in Richtung Isen, kurz vor der Autobahnauffahrt, grob verkehrswidrig und rücksichtslos einen Pkw. Da beim zweiten Überholer Gegenverkehr kam, musste die 50-jährige Pkw-Fahrerin stark abbremsen, um den Paketzusteller vor sich einscheren zu lassen, wie die Polizei mitteilt. Aufgrund des prompten Bremsvorgangs konnte der dahinter fahrende 20-Jährige nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf den Pkw der 50-Jährigen auf. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die beiden Überholer fuhren Richtung Isen weiter ohne anzuhalten. Wer Angaben zu dem Unfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dorfen unter der Tel. (0 80 81) 93 05-0 zu melden. and