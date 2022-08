Getreideernte in Hönning wie in früheren Zeiten

Nach der Schauernte kamen gleich drei Pflüge zum Einsatz. Das älteste Modell war ein Anhängepflug, der von einem Eichertraktor gezogen wurde. © Anne Huber

Die Oldtimer-Abteilung des Stopselclubs Thann bringt bei der Schauernte in Hönning seine alten Maschinen zum Einsatz.

Hönning – Die Getreideernte war für die Mitglieder der Oldtimer-Abteilung des Stopselclubs Thann willkommener Anlass, ihre alten Maschinen wieder einmal zum Einsatz zu bringen.

Sogar einen Bindemäher holte die Abteilung dafür aus ihrem Privatmuseum. „Gedroschen wurde damals nicht am Feld, sondern am Hof“, erklärt Simon Fellermaier senior, Gründer des Stopselclubs. Trotzdem sei der Bindemäher aus den 1950er Jahren, bei dem nur noch das Aufstellen der Garben und der Abtransport nach dem Trocknen händisch erfolgte, eine enorme Arbeitserleichterung gewesen.

Zwei Personen waren allerdings auch beim Bindemäher nötig, eine, die den Traktor lenkte, und eine auf dem Bindemäher. Bei der Schauernte in Hönning erledigte Sebastian Hartl den Part am Traktor, Bernhard Hartl junior den auf den Maschine.

Wesentlich leichter ging es mit dem selbstfahrenden Claas-Mähdrescher, den Fellermaier 1962 angeschafft hat und viele Jahre als Lohndrescher im Einsatz hatte. Fellermaier hat das gute Stück, das auch bei der Schauernte zuverlässig ansprang, für seine Sammlung zurückgekauft. Auch wenn der Mähdrescher heute neben den modernen Großmähdreschern antiquiert wirke, hab er einen enormen Fortschritt dargestellt, weiß Fellermaier.

Nach der Ernte kamen gleich drei Pflüge zum Einsatz. Das älteste Modell war ein Anhängepflug, der von einem Eichertraktor gezogen wurde. Zwei moderne Anbaupflüge, einer wurde vom Vorsitzenden der Oldtimer-Abteilung, Sebastian Hartl, selbst gefahren, vervollständigten die Getreideernte, für die Bernhard Hartl extra einen Streifen Weizen stehen gelassen hatte.

Die Oldtimerabteilung des Stopselclubs Thann gibt es seit 1999, gegründet wurde die Abteilung vom damals 17-jährigen Sebastian Hartl. Fünfmal haben die Oldtimerfreunde die historischen Feldtage in Hönning veranstaltet, bei denen die bäuerliche Arbeit, wie sie früher in Haus, Hof und Feld bewältigt wurde, vorgeführt wurde. Auch wenn die Schauernte nur ein Treffen für die Mitgliederwar, freut man sich in Hönning, dass man wieder zusammenkommen konnte.