Mit Schultüte im Chefsessel

In Ottenhofen und Lengdorf gibt es zum kommenden Schuljahr einen Schulleiterwechsel.

Ottenhofen/Lengdorf – Zwei der 31 Grundschulen im Landkreis Erding starten mit neuen Leiterinnen ins Schuljahr 2018/2019. Angeli Wittmann, bisher Konrektorin in Lengdorf, tritt die Nachfolge von Cornelia Reichenauer an. Und in Ottenhofen folgt auf Marianne Staudinger Susanne-Eva Techant. Die Schulamtsleiter Marion Bauer und Robert Leiter führten beide am Donnerstag im Erdinger Schulamt offiziell in ihre neuen Ämter ein. Am kommenden Dienstag haben beide ebenfalls ihren ersten Schultag – doch von Aufregung keine Spur.

Angeli Wittmann wurde am 3. Oktober 1959 in München geboren, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Das Studium auf Grundschul-Lehramt absolvierte sie von 1981 bis 1985 an der Universität Nürnberg/Erlangen. Die Schullandschaft im Landkreis Erding kennt die 58-Jährige bestens. Sie hat unter anderem schon in Erding, Pastetten, Isen und Taufkirchen unterrichtet. 2004 kam Wittmann an die Grundschule Lengdorf, wo sie vor fünf Jahren die Stellvertretung übernahm.

Die Grundschule Lengdorf ist eine besondere, sie ist nämlich neben Inning und Schwindkirchen eine von drei im Landkreis mit jahrgangskombinierten Klassen. Hier gibt es drei Klassen, in denen die Erst- und Zweitklässler gemeinsam unterrichtet werden. „Das liegt nicht am Schülermangel. Dahinter steht ein eigenes pädagogisches Konzept“, erklärt Wittmann.

Schüler, die mehr Zeit bräuchten, könnten diese Doppeljahrgangsstufe drei Jahre lang besuchen. Auf der anderen Seite gebe es Kinder, die bereits nach einem Jahr gleich in die dritte Klasse wechselten. Hinzu kommen in Lengdorf eine reguläre dritte und zwei vierte Klassen – und damit rund 100 Mädchen und Buben.

Susanne-Eva Techant ist neu im Landkreis. Die 48-Jährige hat in diversen Grundschulen im Landkreis München unterrichtet. Seit drei Jahren ist die verheiratete Mutter zweier Kinder Konrektorin. Ihr Lehramtsstudium absolvierte Techant an der Universität Passau. Von 2010 bis 2015 hat sie an der Ludwig-Maximilans-Universität in München doziert. In Ottenhofen wird sie für etwas mehr als 80 Kinder und zehn Lehrer die Verantwortung tragen.

Bauer stellte klar, die Grundschulen im Landkreis stünden auf einem soliden Fundament – auch die kleineren. Gerade in den Landgemeinden sei der Anstieg der Schülerzahlen besonders deutlich zu spüren (siehe Bericht oben). Die Schulamtsleiterin attestierte Techant und Wittmann, sehr gute und erfahrene Pädagoginnen zu sein. Sie ermunterte die neuen Rektorinnen, neue Wege zu gehen. Die Schulleiterinnen sollten frische Impulse liefern.