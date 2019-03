Der kürzeste Gaudiwurm im Landkreis

Faschingstreiben gibt im Landkreis Erding es in allen Variationen.

Kopfsburg – Mal gruselig, wie die Erdinger Moosgeister, mal mit närrischem Blick auf die örtliche Politik, wie in Taufkirchen, oder mit strengen Auflagen, wie in Isen, wo die Wagen beim Umzug nur durch Muskelkraft bewegt werden dürfen.

Der „Koschburger“ Umzug punktet mit anderen Superlativen: Er ist mit Sicherheit nicht nur der mit den wenigsten Teilnehmern (nur Kopfsburger) sondern auch der, der die kürzeste Strecke zurücklegt. Rund 300 Meter sind es vom Gasthaus Obermaier, wo sich die Narren treffen, die sich zu 99 Prozent in Kostüme geworfen haben, bis zur Autowerkstatt Waxenberger. Hier findet das Faschingstreiben mit „Challenge“ statt – darunter ist beispielsweise Masskrugschieben zu verstehen, erklärt Mitinitiatorin Karin Waxenberger. Trotz des kurzen Marsches ist der Durst der Teilnehmer groß, und die „Alpaka-Bar“ sofort dicht umlagert.

Zum dritten Mal fand das Faschingstreiben der Kopfsburger statt, erzählt Waxenberger. „Alle machen nicht mit, aber fast alle“, lautet ihr Fazit über die Beteiligung. Die Mitinitiatorin, die sich als ein Art Schlossfräulein verkleidet und selbst Hündin Emily ein Hütchen aufgesetzt hat, ist Vorsitzende der Burgschützen Kopfsburg.

Ohne den Verein sowie die Wirte Anneliese und Tom Obermaier würde man sich nicht so oft treffen. Zwar gibt es noch das legendäre Busheisl, wo, so möchten es die Kopfsburger, bald wieder ein Konzert mit Mathias Kellner stattfinden soll, aber sonst bestimmen die Schützen das gesellschaftliche Leben in dem kleinen Ort bei Lengdorf. Sie machen nicht nur beim Ramadama der Gemeinde mit und stellen regelmäßig einen Maibaum auf, sie sorgen für Zusammenhalt und für Anlässe, sich zu treffen und zu feiern.

„Letztes Jahr waren wir mehr“, sagt Waxenberger und lässt ihren Blick über die überschaubare Anzahl Schneemänner, Piraten und Vogelscheuchen schweifen. Von Letzteren sind gut ein halbes Dutzend anwesend, hat doch der Damenstammtisch die Kostümierung als Motto ausgegeben. Gut gelaunt präsentieren die Frauen ihre Kostüme, bevor es zur eigentlichen Feier wieder zurück ins Gasthaus Obermaier geht. Anne Huber