Ein Knigge, der Leben retten soll

Mähen wie ein Gentleman: Im so genannten Mäh-Knigge der Landesanstalt für Landwirtschaft sind Methoden festgehalten, wie Bauern bei der Mahd möglichst effektiv Rücksicht auf Wildtiere nehmen können. © Thomas Plettenberg

Wildtierschutz bei der Mahd: Die Erdinger Jagdgenossen schwören auf ihrer Jahreshauptversammlung Landwirte auf Maßnahmen ein, mit denen Bodenbrüter, Rehkitze und Hasen geschützt werden können.

Lengdorf – Um Wildtierschutz bei der Mahd ging es im Fachreferat bei der Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaften im Bayerischen Bauernverband (wir berichteten). BBV-Fachexperte Franz Faltermeier informierte über mögliche Maßnahmen, um Verletzungen oder Tötung von bodenbrütenden Vögeln, Rehkitzen, Igeln, Füchsen und Hasen durch Mähwerke zu verhindern. „Es gibt einen Blumenstrauß an Maßnahmen, wichtig ist, dass eine durchgeführt wird, die Entscheidung, welche Sie ergreifen, liegt bei Ihnen“, erklärte er.

Weil es keine gesetzliche Festlegung gebe, handle es sich bei den Maßnahmen, die im sogenannten Mäh-Knigge der Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) aufgeführt werden, um keine Richtlinien, sondern lediglich um Handlungsempfehlungen. Nur die Mährichtung sei seit 2021 im Bayerischen Naturschutzgesetz bestimmt: „Bei der landwirtschaftlichen Nutzung ist es verboten, bei der Mahd auf Grünlandflächen ab 1 Hektar von außen nach innen zu mähen, davon unberührt bleibt stark hängiges Gelände.“ Durch diese Festlegung sei sichergestellt, dass Wildtieren die Flucht ermöglicht wird.

„Man kann etwas machen“, so Faltermeier. Große Schläge könnten beispielsweise in Portionen aufgeteilt und die Fahrgeschwindigkeit reduziert werden. Zu den weiteren Maßnahmen im Mäh-Knigge zählen neben dem Absuchen durch Begehen oder Drohnen mit Wärmebildkamera auch Methoden zur Vergrämung wie akustische Wildtierretter am Mähwerk, optisch-akustische Scheuchen oder Verstänkern mit Buttersäure. Praxisrelevant seien vor allem Wildretter am Mähwerk und Scheuchen.

Faltermeier riet den Landwirten, die durchgeführte Maßnahme durch Fotos zu dokumentieren. Und noch weitere Tipps gab es vom Fachmann: Wenn es zum Tod eines Rehkitzes kommt, solle die Mahd in der Fläche abgebrochen werden und die Umgebung nach möglichen Zwillingen abgesucht werden.

Grundsätzlich empfahl er, bereits im Vertrag mit den Jagdpächtern die Unterstützung bei der Kitzsuche und der Vergrämung zu verankern. Nur dem Jagdpächter Bescheid zu geben, wann die Mahd stattfinden soll, reiche nicht aus. „Wer auf dem Schlepper sitzt, ist verantwortlich“, sagte er. Und ihm drohen, sollte er keine Maßnahme nachweisen können, empfindliche Geldstrafen.

„Niemand hat ein gutes Gefühl, wenn so etwas passiert“, sagte Faltermeier. Aber allein, um Kadaver in der Silage und damit einhergehenden Botulismus zu vermeiden, riet er, den Mähtod durch geeignete Handlungsoptionen, die man individuell für seinen Betrieb wählen könne, zu verhindern.

Alois Oberhofer von der BBV-Geschäftsstelle Erding stellte im Anschluss an den Fachvortrag den Verein Kitzrettung des Hegerings Taufkirchen vor. Rund 1000 Hektar seien mit drei Drohnen überflogen worden. 100 Rehkitze hätten durch das Team aus ambitionierten Jägern und Freiwilligen gerettet werden können. Insgesamt funktioniere das Absuchen mit Drohnen in Taufkirchen gut, verursache allerdings Kosten. Man sei daher auf Spenden angewiesen.

VON ANNE HUBER