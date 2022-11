Der Abenteurer Gangerl und die Wittmann-Brüder

Von: Timo Aichele

Gastgeschenk (v. l.): Thomas und Julian Wittmann bringen Gangerl Clemens ein Metallstück von seiner Segelyacht mit, die vor den Seychellen gestrandet ist. © gangerl

Aussteiger „Gangerl“ kommt auf Einladung der Wittmann-Brüder mit Filmvorträgen ins Gasthaus Menzinger. Auch einen Film planen die Drei gemeinsam.

Lengdorf – Er ist ein Garant für Abenteuer. Der 80-jährige Wolfgang „Gangerl“ Clemens aus dem Bayerischen Wald segelt seit 1988 mit seiner selbst gebauter Yacht um die Welt, hat mehr als 100 000 Seemeilen im Kielwasser und 180 000 Kilometer mit dem Rucksack zurückgelegt. 127 Länder hat er auf seinen Reisen schon besucht und kann bändeweise von seinen Abenteuern erzählen. Das begeistert auch die in der Filmszene tätigen Gebrüder Wittmann, die ihn nach Lengdorf eingeladen haben.

Die Wittmann-Buam sind beeindruckt von dem Weltenbummler und planen eine Kino-Dokumentation über ihn. „Er ist ein Typ, der so wahnsinnig viel gesehen hat und immer noch den großen Fragen des Lebens nachjagt“, erzählt Thomas Wittmann, der mit seinem Bruder Julian selbst schon einen filmreifen Trip hingelegt hat: auf zwei alten Zündapps nach Las Vegas. Im Film „Ausgrissn“ haben sie die Zuschauer auf diese verrückte Reise mitgenommen. Nun soll es um „Gangerls Glück“ gehen, so der Arbeitstitel.

Die Liste von Gangerls Abenteuern ist lang. Piratenüberfälle bei den Philippinen, Gefängnisaufenthalte von den Salomonen bis Afrika, wütende Stammeskrieger mit Giftpfeilen in Neuguinea oder der Jahrhundertsturm „Zyklon Polly“ auf dem Weg in die Antarktis – dank starkem Willen hat der Einhandsegler bisher alles gemeistert.

Einen tiefen Einblick in sein abenteuerliches Aussteigerleben liefert er mit zwei Live-Filmvorträgen im Gasthaus Menzinger. Dabei nimmt er die Zuschauer mit in die entlegensten Gebiete der Erde. Ob einsame Inseln und traumhafte Strände, farbenreiche Unterwasserwelten und gefährliche Tauchgänge oder tropische Dschungel und von der Außenwelt komplett abgeschieden lebende Stämme: „Die Besucher bekommen hautnah mit, wie es mir ergangen ist“, verspricht Gangerl.

Auch die Wittmann-Brüder sehen sich die Vorträge an. „Er ist eine echte Inspirationsquelle und lebt den perfekten Traum vom Aussteigen. Ihn mussten wir einfach noch mal zu uns nach Lengdorf einladen“, schwärmt Julian Wittmann. Vor zwei Jahren war der Abenteurer mit dem ersten Teil seiner Vortragsreihe zu Gast und sorgte für einen vollen Saal mit begeistertem Publikum.

Der Vortrag: Gangerl Clemens zeigt am Freitag, 4. November, den Filmvortrag „Wilde Südsee“, in dem es hauptsächlich um die indigenen Stämme der Südsee geht. Die Fortsetzung „Afrika“ findet am Mittwoch, 30. November, statt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Passend dazu feiert der dritte Band aus seiner Buchreihe „Der Paradiesjäger“ Premiere.. Tickets gibt es auf www.gangerl.net und an der Abendkasse. Alternativ kann auch im Gasthaus Menzinger unter Tel. (0 80 83) 374 reserviert werden.