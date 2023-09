Bei der Musik hat’s gefunkt: Jetzt sind Peter und Maria Mohyla 50 Jahre verheiratet

Von: Friedbert Holz

Große Festgesellschaft: Jubelpaar Peter und Maria Mohyla (vorne) mit Schwiegertochter Michaela Mohyla, den Enkeln Bastian und Annika Mohyla und Sohn Michael Mohyla. Es gratulierten (hinten, v.l.) Schwager Korbinian Hintereder, Bürgermeisterin Michèle Forstmaier, Nichte Brigitte Reichert, Christa Preisser (Schwester des Ehemanns), Franz Wieland, Nichte Andrea Armgart, Schwägerin Rosmarie Mohyla, Walter Armgart, Schwägerin Christa Mohyla, Siegmund und Johann Mohyla (Brüder des Ehemanns), Herbert Tikovsky, Enkel Elias Mohyla, Paul Sostin, Hermann Ziegleder (Bruder der Ehefrau), Rita Sostin, Schwägerin Manuela Ziegleder, Landrat Martin Bayersdorfer, Anton Ziegleder (Bruder der Ehefrau) und Schwägerin Angelika Ziegleder. © Friedbert Holz

Maria und Peter Mohyla feiern mit der großen Familie Goldene Hochzeit. Sie begleitet den Musikant ab und zu auf Tournee mit der Hofbräuhauskapelle.

Lengdorf – Seit 50 Jahren gehen sie gemeinsam durchs Leben, haben schon viel gesehen von der Welt: Maria und Peter Mohyla aus Obergeislbach bei Lengdorf haben jetzt mit ihrer großen Verwandtschaft im Landgasthof Hallnberg Goldene Hochzeit gefeiert. Auch Bürgermeisterin Michèle Forstmaier und Landrat Martin Bayerstorfer gratulierten.

Maria Mohyla (68) stammt aus Kolbing, wuchs zusammen mit ihren fünf Geschwistern Anton, Christa (bereits verstorben), Stefan, Hermann und Joachim in Walpertskirchen auf. Ihr Vater war dort Postbeamter, ihre Mutter Näherin und Hausfrau, „die uns alle gut durchgebracht hat“, wie sich die Jubilarin gerne erinnert.

In Walpertskirchen besuchte sie die Grund- und Hauptschule und arbeitete als Friseurin. Doch im Alter von 32 Jahren wechselte sie zu einem Sicherheitsdienst an den Flughafen, erst in Riem, später im Erdinger Moos, wo sie bis zu ihrer Rente im Jahr 2019 arbeitete.

Ihr Mann Peter Mohyla (70), in München geboren und aufgewachsen, hat drei Geschwister: Siegmund, Christa und Johann. Sein Vater arbeitete als Steinmetz, seine Mutter war als Hausdame in einer Familie tätig und versorgte ihre eigenen Kinder. Auch er begann nach der Hauptschule eine Lehre – bei der Post als Fernmeldetechniker. Er blieb bis 1987 dort im Beamtenstatus, doch seine große Liebe, das Musizieren, verlangte eine klare Entscheidung. „So machte ich mich schließlich selbstständig, zog mit meiner Band durch Tanzclubs, sang dabei und spielte Gitarre“, erzählt er.

Bei einem dieser Auftritte in Erding, gerade 18 Jahre alt, lernte er seine spätere Frau kennen und lieben, 1973 heirateten die beiden. Sie gaben ihre eigenen Wohnungen auf, zogen zunächst ins Elternhaus von Maria nach Walpertskirchen, bekamen später eine Dienstwohnung in München-Neuperlach. „Doch es zog mich wieder aufs Land, und so fanden wir schließlich unser heutiges Haus in Obergeislbach, das wir mittlerweile schon zwei Mal umgebaut haben“, berichtet die Ehefrau.

1975 kam Sohn Michael zur Welt, er wohnt heute in der Gemeinde Oberding und leitet das Musik-Management in der Familie. Denn sein Vater Peter spielt seit vielen Jahren im Hofbräuhaus mit einer rund 20 Personen starken Kapelle, die einzig lizenzierte Band der berühmten Brauerei. „Dabei sind wir nicht nur sehr oft im Hofbräuhaus in München aufgetreten, wir waren auch schon in Shanghai oder Bangkok, haben Gäste bei Stadtfesten in China mit bayerischer Volksmusik und weltbekannten Hits unterhalten.“ Damit erübrigt sich bei Peter Mohyla die Frage nach Hobbies, seine Leidenschaft ist die Musik.

Seine Frau Maria lässt es dabei etwas ruhiger angehen: Sie macht gerne Aerobic, fährt Ski oder liest. Und sie freut sich über die Besuche der Enkelkinder Elias (16), Annika und Bastian (beide 7). Besonders gerne aber geht sie mit ihrem Sohn zu Fußballspielen, etwa wenn ihr Lieblingsverein FC Bayern München antritt. Aber sie war und ist auch viel mit ihrem Mann auf Tour, begleitete ihn unter anderem nach Thailand und Südafrika.