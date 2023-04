Metzgerhandwerk unter Druck

Die zahlreichen Probleme, mit denen das Metzgerhandwerk derzeit konfrontiert ist, thematisierten Landesgeschäftsführer Lars Bubnick (4.v.l.) und der Erdinger Obermeister Philipp Gantner (6. v. l.). © Anne Huber

Die Metzgerinnung klagt über steigende Energie- und Personalkosten und das „katastrophale“ Arbeitszeitgesetz.

Lengdorf – Die Rote Karte zeigt die Erdinger Metzgerinnung der Bundesregierung. „Berlin zieht die Daumenschrauben an, jetzt ist der Kontakt zur bayerischen Politik umso wichtiger“, sagte Obermeister Philipp Gantner in der Innungsvollversammlung im Gasthof Menzinger und kündigte Gespräche mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Ministerpräsident Markus Söder bei der Verbandstagung im Sommer an. „Wir müssen aufstehen und laut werden und wichtige Themen direkt an die Chefriege der Staatsregierung herantragen“, so der Obermeister.

Neue Wege wollen die 22 Betriebe der Erdinger Innung bei der Personalsuche gehen, Um die dringend benötigten Fachkräfte zu finden, möchte man sich auf Social Media breiter aufstellen. Gantner, der im Sommer auf Christian Huber gefolgt war, versprach, dessen „große Fußstapfen“ ausfüllen zu wollen.

„Wenig Positives“ hatte Lars Bubnick, Geschäftsführer des Landesinnungsverbandes Bayern, zu berichten. In seinem Redebeitrag macht er deutlich, dass die Metzger nicht nur, aber vor allem bei den Energiepreisen der Schuh drückt. „Die Preisbremsen für Gas und Strom müssen bis Ende 2024 verlängert werden“, forderte er.

Eine Umfrage, an der sich 450 Betriebe aus den Ernährungshandwerken beteiligt haben, habe ergeben, dass 40 Prozent der Betriebe einen Arbeitspreis für Strom von 20 Cent und mehr zahlen. Denn viele Betriebe hätten sich aus Angst vor Preissteigerungen für Planungssicherheit entschieden und längere laufende Fixverträge geschlossen.

Die Aussage aus Kreisen des Bundeswirtschaftsministeriums, dass die Kostensteigerung ohne Probleme auf den Endverbraucher umgelegt werden könnten, quittierte er mit: „Nicht nur die Energiekosten gehen durch die Decke, auch die Personalkosten sind gestiegen.“ Anders als große Unternehmen könnten Handwerksbetriebe die Preise für ihre Produkte auch nicht quersubventionieren. „Bei uns guckt der Verbraucher ganz genau auf den Preis“, sagte er.

Schelte für Bundeswirtschaftsminister Hubertus Heil gab es von Bucknick deswegen auch für dessen Aussage, der zuständigen Kommission einen Vorschlag zur erneuten Anhebung des Mindestlohns zu machen: „Der Minister hat sich aus dieser Sache rauszuhalten, das ist die Sache einer unabhängigen Kommission.“

„Ich bin für den Mindestlohn und find es eine Katastrophe, dass man von seiner Arbeit nicht leben kann“, räumte er ein. „Aber welche Anreize schaffen wir mit einer erneuten Anhebung des Mindestlohns noch, in manchen Gegenden Deutschlands eine Ausbildung zu machen?“

Als „schiere Katastrophe“ bezeichnete der Geschäftsführer der Landesinnung das Arbeitszeitgesetz, dessen Neuentwurf nicht zwischen Mitarbeitern und mitarbeitenden Familienangehörigen unterscheide. „In der heilen Welt der SPD gehen die mitarbeitenden Familienangehörigen nach acht Stunden nach Hause“, kommentierte er die maximal mögliche Arbeitszeit von acht Stunden.

Auch die Verordnung über F-Gase, die das Aus für viele Kühlanlagen bedeutet, thematisierte der Verbandsgeschäftsführer. „Das Schlimme an der Nummer ist nicht die EU-Verordnung, sondern was die Bundesregierung daraus macht.“ Die Forderung, alle chemischen Kühl- und Kältemittel gegen natürliche wie Kohlendioxid, Ammoniak oder Propan auszutauschen, werde zu Problemen mit der Brandschutzversicherung führen. „Wenn’s eine Leckage gibt, gibt es den Betrieb nicht mehr.“

Etwas Positives gab es zum Schluss. Mit einer Playmobil-Figur als „kleinsten Botschafter unseres Metzgerhandwerks“ möchte der Landesverband spielerisch die Metzger und ihre Produkte in die Köpfe der Verbraucher zurückbringen. Die kleine Figur, die es auch regulär zu kaufen gibt, wird von einigen Metzgereien als Giveaway an ausgewählte Kunden verteilt. Der Landesverband hat die Figuren auch bereits an an Kindergärten überreicht.