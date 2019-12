Jemenitische Flüchtlingsfamilie: Von einer Hölle in die nächste

Familie Abdallah flüchtete vor der katastrophalen Lage in Jemen. In der Slowakei wurden sie rassistisch angegriffen, sie flohen weiter nach Deutschland und finden noch immer keine Ruhe.

Lengdorf – Familie Abdallah ist verzweifelt. Ihr Heimatland Jemen ist ein Kriegsgebiet. Täglich sterben dort Menschen – durch Bomben und Gewehrkugeln, mittlerweile vor allem aber an Hunger, Durst, Cholera. Die Vereinten Nationen sprechen von der größten humanitären Katastrophe der Welt. Dieser Hölle sind der 42-jährige Ahmed Abdallah, seine Frau (37), die beiden Töchter (16 und 13) und der zehnjährige Sohn entkommen. Doch ihre Flucht endete 2018 an einem Ort, den sie ebenfalls als Hölle erlebten: in einem Flüchtlingslager in der Slowakei.

Momentan lebt die Familie in Lengdorf, doch die Abschiebung zurück in das EU-Land nördlich von Ungarn droht. Dort hat die Familie große Feindseligkeit erlebt.

Essstörung: 37 Kilo Körpergewicht

Vor allem die 16-jährige Leyla (alle Namen geändert) ist in Panik. „Die Tochter hat gesagt, sie bringt sich um, wenn sie noch einmal in die Slowakei muss“, erzählt Ingo ter Meulen, der die Familie ehrenamtlich betreut. Das Mädchen leidet an schweren Posttraumatischen Belastungs- und Essstörungen, die ein Arzt hier im Landkreis Erding auch diagnostiziert hat.

Selbst nach sechs Monaten in Deutschland wiegt sie derzeit nur 37,7 Kilo „Einer Abschiebung kann bis auf Weiteres aus ärztlicher Sicht nicht zugestimmt werden, es besteht das explizite Risiko einer Befundverschlechterung mit potenziell akut lebensbedrohlicher Gefährdung der Patientin“, schreibt der Hausarzt.

Menschenverachtende Verhältnisse in der Slowakei

Eigentlich ist die Rechtslage aber klar – und gegen die Abdallahs. Nach den so genannten Dublin-Regeln müssen sich Flüchtlinge in dem EU-Land aufhalten, in dem sie als erstes einen Asylantrag gestellt haben. Für den 42-jährigen Beamten aus dem Jemen und seine Familie ist das eben die Slowakei – jenes Land, das zum Beispiel auf dem Höhepunkt des Syrienkrieges erklärt hat, keine muslimischen Flüchtlinge aufnehmen zu wollen. Höchstens Christen sind willkommen.

Das erlebten die Abdallahs am eigenen Leib. Einige Slowaken fühlten sich offensichtlich von den Kopftüchern der Mama und der beiden Töchter provoziert. „Wir wurden auf der Straße bespuckt und mit Flaschen beworfen“, erzählt der Vater mit Hilfe eines Dolmetschers. „Wir hatten Angst hinauszugehen.“ Die Mutter und die Töchter trauten sich nicht alleine vor die Tür „Ich musste immer dabei sein.“

Deutschland: „Ein menschliches Land“

Das war in Kosice im Osten des Landes, wo die Familie kurzzeitig wohnte. Davor hatten sie neun Monate in einem Flüchtlingslager zugebracht. „Das Camp war wie ein Gefängnis“, sagt Abdallah. Erst mit der Androhung eines Hungerstreiks durfte die Familie hinaus und eine Wohnung beziehen. Doch dort blieben nach Abzug der Miete gerade einmal 317 Euro zum Leben – für alle fünf. Das reichte oft nur für eine Mahlzeit am Tag. Der Vater suchte Arbeit, aber mehr als 400 Euro im Monat waren nicht zu verdienen. Und das Gehalt wurde voll auf die Sozialleistungen angerechnet.

Daher entschlossen sie sich zur Weiterreise nach Deutschland. Ende März kamen die Abdallahs ins Ankerzentrum bei Fürstenfeldbruck und blieben dort bis Mitte Oktober. Dann durften sie in eine Unterkunft in der Gemeinde Lengdorf. „Nachdem wir hier angekommen waren, haben wir aufgeatmet“, sagt Ahmed Abdallah mit einer großen Geste der Erleichterung. Deutschland sei „ein menschliches Land“, in dem die Kinder zur Schule gehen können und Ehrenamtliche den Geflüchteten zur Seite stehen.

Panische Angst vor der Abschiebung

Doch am zweiten Tag in Lengdorf, wo die Familie hoffte, zur Ruhe zu kommen, stand die Polizei vor der Tür. Durch eine glückliche Fügung war der Vater nicht zuhause, daher zogen die Beamten wieder ab, ohne alle fünf zur Abschiebung mitzunehmen. Denn die Duldung der Familie war erloschen.

„Die Polizei kann täglich wiederkommen“, sagt Ingo ter Meulen. „Die Familie dreht durch. Die schlafen keine Nacht mehr durch“, erzählt der 50-Jährige aus Watzling, der sich mit seiner Partnerin Lilian Ernst bei der Flüchtlingshilfe Dorfen engagiert.

Psychiater-Gutachten kann Familie retten

Von einer jemenetischen Familie in Lindum haben sie von den Abdallahs erfahren. Jetzt kämpfen sie und der Helferkreis Lengdorf mit den Abdallahs gegen die Zeit. „Es geht darum, wer schneller ist“, meint ter Meulen: die Behörden, die eine Abschiebung vollziehen, oder der Psychiater, der ein Gutachten über Leylas Lage erstellt.

Denn: „Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge interessiert sich nicht für Befunde von einem Allgemeinarzt oder einem Psychologen. Wir haben einen Psychiater gebraucht“, erzählt der Helfer aus Watzling. Über die Organisation Refugio konnte schnell ein Termin am heutigen Freitag gemacht werden. Doch für die Diagnose sind mehrere Sitzungen notwendig. Damit hoffen alle, der traumatisierten 16-Jährigen die Abschiebung zu ersparen.

Situation in Jemen ist schrecklich

Die rechtliche Hürde ist hoch. Nach Paragraf 60 des Aufenthaltsgesetzes kann eine Abschiebung verboten sein. Es muss aber „eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit“ bestehen. Das ist nach dem Gesetz der Fall „bei lebensbedrohlichen oder schwerwiegenden Erkrankungen, die sich durch eine Abschiebung wesentlich verschlechtern würden“. Das heißt bei Leyla: Der Psychiater muss die Suizidgefahr bestätigen.

Dabei haben Jemeniten, die direkt nach Deutschland kommen, eine sehr große Chance, als Asylbewerber anerkannt zu werden. Die Lage in dem Land ist zu schrecklich. Seit vielen Jahren tobt dort ein Krieg, der von den Regionalmächten Iran und Saudi Arabien befeuert wird. Von dort flohen die Abdallahs und landeten in der Slowakei. Ingo ter Meulen ist überzeugt: „Wenn die Slowakei nicht in Europa wäre, wären diese Umstände wahrscheinlich schon ein anerkannter Fluchtgrund.“

Timo Aichele