Osterdeko auf der Autobahn

Von Uta Künkler schließen

Übersät mit Osterdekoration war die Autobahn A 94 kurzzeitig am Samstagnachmittag. Eine 96-Jährige aus Lengdorf war auf dem Weg zum Fastenmarkt in Altötting, als sie in einen spektakulären Unfall verwickelt wurde.

Lengdorf/Mühldorf - Keine Verletzten aber eine Menge Aufräumarbeit waren die Folge eines Unfalls auf der A94. Wie die Polizei meldet, war eine Gewerbetreibende aus Lengdorf mit ihrem VW Bus samt Anhänger, der bis oben hin voll mit Osterdeko beladen war, am Samstagnachmittag auf der A 94 Richtung Passau unterwegs.

Kurz nach der Anschlussstelle Mühldorf-West geriet ein 28-jähriger Waldkraiburger mit seinem Pkw gegen 14.50 Uhr auf der linken Spur auf regennasser Fahrbahn und fuhr mit voller Geschwindigkeit dem auf der rechten Spur fahrenden Lengdorfer Gespann hinten auf. Der Anhänger kippte mitten auf der Fahrbahn um, riss auf, und die ganze Ladung Osterdeko verteilte sich auf der Fahrbahn.

A94 Richtung Passau stundenlang komplett gesperrt

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf 20 000 Euro geschätzt. Zur Absicherung der Unfallstelle und Reinigung der Fahrbahn waren die Feuerwehren aus Ampfing und Altmühldorf sowie die Autobahnmeisterei und Mitarbeiter der Isental AG vor Ort.

Eine Fahrspur musste von einem Spezialfahrzeug von auslaufenden Betriebsstoffen gereinigt werden. Die Autobahn wurde in Richtung Passau komplett gesperrt. Erst gegen 19.50 Uhr, also etwa fünf Stunden später, wurde die Sperre aufgehoben.