Pfarrkirche St. Peter: Renovierte Lengdorfer Orgel wieder im Dienst

Die Orgel der Pfarrkirche St. Peter in Lengdorf ist offiziell eingeweiht. Nach der Renovierung war sie bereits im Live-Stream und in Gottesdiensten zu hören.

Lengdorf–Mit der Renovierung der Orgel hat die Pfarrei Lengdorf die Sanierung der Pfarrkirche St. Peter abgeschlossen. Seit vergangenem Sonntag, an dem Pfarrer Josef Kriechbaumer die Orgel beim Kirchweihgottesdienst gesegnet hat, ist das Instrument offiziell wieder im Dienst.

„Endlich kann ich wieder etwas G’scheites spielen“, freut sich Kirchenmusiker Lorenz Gömbi über den neuen Klang der 100 Jahre alten Orgel. Sechs Jahre nach Abschluss der Renovierungsarbeiten an der Kirche, neuem Altar und Ambo, sei „mit der Orgel nachgezogen“ worden, sagt er. Im April hatte Orgelbauer Michael Jocher aus Peiting die neun Monate dauernde Renovierung abgeschlossen, seitdem war die Orgel bereits im Live-Stream und bei den Gottesdiensten in der Kirche zu hören.

Ursprünglich hatte Gömbi geplant, zur offiziellen Einweihung Haydns Orgelsolomesse aufzuführen, doch die Corona-Sicherheitsregeln haben diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wegen des Platzmangels auf der Empore – mit Chor und Orchester hätte er den geforderten Abstand nicht einhalten können – spielte er eine Jugendmesse von Haydn.

Rund 70 Besucher ließen sich am Nachmittag ein Konzert von Josef Reichl, Ehemann der früheren Isener Kirchenmusikerin Irmgard Reichl, nicht entgehen. Der bekannte Dachauer Organist stellte mit verschiedenen Stücken die Klangfarbe der Orgel dar. Auch Gömbi selbst möchte nach der Corona-Pandemie ein Konzert geben und die Register und klangliche Vielfalt präsentieren. Für ihn ist die Orgel „ein wertvolles, 100 Jahre altes Instrument in einem schönen Prospekt“.

Da man kurz nach dem Ersten Weltkrieg nicht über hochwertige Materialien verfügt habe, seien die sichtbaren Pfeifen aus Zink hergestellt, nicht aus Orgelmetall, einer höherwertigeren Legierung aus Zinn und Blei. „Wir haben uns trotzdem entschlossen, die Originale drin zu lassen“, sagt Gömbi. „Ersetzt werden mussten lediglich zwölf Pfeifen, die in einem so schlechten Zustand waren, dass nichts mehr zu machen war“. Auch mit den Holzpfeifen hatte Orgelbauer Jocher einiges zu tun. Da viele nicht mehr dicht waren, mussten sie mit Wachs ausgefüllt werden, eine dünne Schicht dient als Dichtmasse.

Ganz neu ist der Spieltisch, der seinen Vorgänger aus den 1970er Jahren ersetzt. „Der alte Spieltisch hat in keinster Weise den elektrischen Sicherheitsanforderungen entsprochen“, umschreibt Gömbi dessen desolaten Zustand. Umso mehr freut er sich, dass der neue Spieltisch nicht nur viele Möglichkeiten der Klanggestaltung bietet, sondern auch fahrbar ist. Diese Flexibilität ermögliche es ihm auch, statt an der Kirchenwand frontal in Richtung Chor zu sitzen.

Auf den neuen Spieltisch entfällt der größte Anteil der Kosten, die sich auf insgesamt 55 000 Euro belaufen. Allein 30 000 Euro hat die Einzelanfertigung gekostet. Denn wie Gömbi erklärt, ist bei einer Orgel „nichts von der Stange“. Alles müsse in Handarbeit Raum und Nutzung angepasst werden.

Gömbi, der auch die Orgel in der Isener Pfarrkirche St. Zeno spielt, schätzt beide Instrumente wegen ihres unterschiedlichen musikalischen Ausdrucks. „Sie sind klanglich völlig anders gestaltet. Die Lengdorfer Orgel ist spieltechnisch und klanglich angenehm und hat von der klanglichen Gestaltung mit ihren 14 Registern die romantische Musik als Grundlage.“ Auf der mechanischen Orgel in St. Zeno mit ihren 24 Registern ließen sich vor allem Werke aus der Frühzeit des Barock wiedergeben.

Auch die Besucher der Gottesdienste in St. Peter hätten gemerkt, dass sich klanglich etwas getan hat. „Ich wurde schon oft angesprochen, dass es jetzt ganz anders klingt und viel schöner ist“, freut sich Gömbi über die aufmerksamen Zuhörer. Damit das Instrument gut in Schuss bleibt, wird es künftig regelmäßig gewartet. Dadurch sei keine Grundreinigung und Generalstimmung wie bei der aktuellen Sanierung mehr nötig. „Damit sind wir für die nächsten Jahre gut gerüstet“, ist Gömbi überzeugt.

Anne Huber