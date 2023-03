Lengdorfer Sorgen über Container für Flüchtlinge

Der Gemeinderat Lengdorf debattiert über eine Container-Unterkunft, die ein privater Bauherr am Furtarner Weg plant. Als Alternative schlägt das Gremium eine Fläche am Bahnhof Thann-Matzbach vor.

Lengdorf – Auch in Lengdorf macht man sich aktuell Gedanken über eine mögliche Flüchtlingsunterkunft. Um den Bau einer Containeranlage am Furtarner Weg zu verhindern, überlegt die Kommune, eine wenig genutzte Teilfläche der Park&Ride-Anlage am Bahnhof Thann-Matzbach als Stellplatz zu ertüchtigen. Roland Altmann (CSU/BB) betonte, dass es nicht darum gehe, eine Asylunterkunft zu verhindern. „Lengdorf ist kein Gegner von Flüchtlingen, aber der Standort an der Isen geht nicht.“ Seine Frage „Was sollen wir machen, wenn uns das Landratsamt überstimmt?“, blieb in der Sitzung aber unbeantwortet.

Hintergrund ist ein Bauantrag, dem die Kommune 2020 das gemeindliche Einvernehmen verweigert hatte. Der Antragsteller wollte im festgesetzten Hochwassergebiet am Furtarner Weg auf einem rund 1000 Quadratmeter großen Grundstück ein Gebäude auf Stelzen errichten – die Kommune lehnte aus Gründen des Hochwasserschutzes ab. Auch baurechtliche Grundzüge – der Antrag sah kein Baufenster vor – sprachen dagegen.

Jetzt hat man im Rathaus erfahren, dass der Grundstückseigentümer auf dem Grundstück Container für 50 geflüchtete Menschen aufstellen möchte. Ein konkreter Bauantrag liegt der Kommune allerdings noch nicht vor. Nach langer Diskussion hat sich der Gemeinderat in der Sitzung am Donnerstag entschlossen, zunächst den Bauantrag abzuwarten, bevor langfristig auf der Gemeindefläche an der Park&Ride-Anlage Baurecht für Wohncontainer geschaffen wird, um die Fläche dann dem Landratsamt anzubieten.

Kritik an der Haltung der Behörden äußerte Hermine Spiegl (SPD/LOS). Sie bezog sich auf die rechtliche Grundlage, dass für Asylunterkünfte weniger Auflagen zu erfüllen sind als für gewöhnliche Gebäude. „Landrat Martin Bayerstorfer soll zu seiner Aussage bei der Bürgerversammlung stehen, dass er sich dafür einsetzen wird, dass keine weiteren Bauten im Überschwemmungsgebiet errichtet werden“.

Das Risiko, dass trotz des Flächenangebots der Gemeinde auch am Furtaner Weg eine Containeranlage gebaut werden könne, sah Johannes Maier (CSU/BB). Er schlug deswegen einen Flächentausch ohne Eigentümerwechsel mit dem Grundstückseigentümer vor. Der Investor könnte dadurch die Container auf der Gemeindefläche aufstellen und Mieteinnahmen generieren.

Auch Florian Bauer (FW) sprach sich für diese Möglichkeit aus, die Fläche am Furtarner Weg könne dann beispielsweise der Wildland-Stiftung übergeben werden. Er schlug auch vor, andere Gemeindeflächen wie ein Grundstück direkt an der A 94 in Betracht zu ziehen.

Große Sorgen bereitet der Plan der Containeranlage an der Isen der Bürgermeisterin. Wegen der geringen Grundstücksgröße und dem Umfang der Anlage sehe sie nur geringe Möglichkeiten, die Hochwassergefahr baulich zu entschärfen. „Ich gehe davon aus, dass die Anlage aufgeständert wird“, sagte Michèle Forstmaier.

Kopfzerbrechen bereitet ihr auch die Sicherheit der Bewohner bei einem möglichen Hochwasser. „Für die Bewohner, die häufig nicht schwimmen können und die Hochwassersituation nicht einschätzen können, sehen wir im Hochwasserfall sogar Gefahr für Leib und Leben, da der Zugang über die Straße bei strömenden Hochwasser zur Gefahr wird“, so die Bürgermeisterin auf Nachfrage.

Das Grundstück und die geplante Zufahrt befänden sich im Überschwemmungsgebiet, in dem bei einem HQ100-Hochwasser mit Wassertiefen von rund 80 Zentimeter und – da das Grundstück direkt an der Isen liegt – mit Strömung zu rechnen sei. „Wie soll unsere Feuerwehr einen Rettungseinsatz leisten, wenn an mehreren Stellen in der Gemeinde Hochwasser auftritt“, fragte Forstmaier in der Sitzung.

Einem Vorschlag von Thomas Baumgartner (CSU/BB) noch einmal mit dem Bauträger zu reden, gab man im Gremium wenig Chancen. „Der ist beleidigt“, meinte Spiegl lapidar. Die Gemeinde solle nicht ausbaden müssen, „dass sich hier ein Investor verspekuliert hat“, erklärte Vize-Bürgermeister Philipp Greimel (FW).

ANNE HUBER