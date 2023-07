Unfall auf A94: Lkw-Fahrer räumt im Suff 300 Meter Leitplanke ab

Von: Timo Aichele

Wäre dieser Unfall in der Hauptverkehrszeit passiert, hätte es richtig übel ausgehen können.

Lengdorf - Erst schlingerte ein Sattelzug in Schlangenlinien über die A94, dann überfuhr er auf Höhe der Anschlussstelle Lengdorf die Leitplanke auf einer Länge von knapp 300 Metern. Durch die Kollision wurde nach Angaben der Verkehrspolizei Hohenbrunn unter anderem der Treibstofftank aufgerissen, weswegen mehrere hundert Liter Diesel auf die Fahrbahn ausliefen.

Der 37-jährige Rumäne am Lkw-Steuer war betrunken. Zum Glück wurde er nicht verletzt. Und zum Glück ereignete sich der Unfall in Fahrtrichtung München am Sonntag gegen 22.25 Uhr, sodass es aufgrund des geringen, nächtlichen Verkehrsaufkommens nicht zu größeren Verkehrsstauungen kam.

Kurz zuvor hatten aufmerksame Verkehrsteilnehmer bereits den Notruf verständigt, weil der Lkw-Fahrer über mehrere Fahrstreifen hinweg Schlangenlinien fuhr. Wenige Minuten nach der ersten Mitteilung kam es zu dem folgenreichen Verkehrsunfall. Der Sattelzug geriet alleinbeteiligt zu weit nach rechts und überfuhr daher auf die Leitplanke zwischen Aus- und Einfahrbereich. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 100 000 Euro.

Aufgrund der Reinigungs- und Bergungsarbeiten waren der Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Lengdorf sowie der rechte Fahrstreifen bis 3 Uhr gesperrt. Der Fahrer musste noch vor Ort seinen Führerschein abgeben. Die Feuerwehren Lengdorf und Dorfen sowie die Autobahnmeisterei Ampfing waren vor Ort.