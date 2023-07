Unfall auf der A94: Blockierte Rettungsgasse erschwert Arbeit der Einsatzkräfte

Von: Timo Aichele

Unverletzt entstieg ein 27-Jähriger aus dem Landkreis München diesem BMW. © fib/ess

Ein paar Lkws und Pkws haben nach einem Unfall am Montag auf der A94 die Rettungsgasse blockiert. Zum Glück gab es keine Verletzten zu versorgen.

Lengdorf – Vier Autos waren an einem Unfall am Montag gegen 15.50 Uhr auf der A94 zwischen den Anschlussstellen Dorfen und Lengdorf beteiligt. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Den gesamten Sachschaden beziffert die Verkehrspolizei Hohenbrunn mit etwa 18 000 Euro.

Zunächst fuhr ein 66-Jähriger aus dem Landkreis Erding mit seinem BMW an der Anschlussstelle Dorfen in Richtung München auf die Autobahn auf. Vor der Anschlussstelle Lengdorf wechselte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Die Fahrer zweier nachfolgenden Autos, ein 24-Jähriger aus dem Landkreis Rottal-Inn in seinem VW und ein 27-jähriger aus dem Kreis München in seinem BMW, konnten nicht rechtzeitig reagieren. Der VW-Fahrer verlor bei der Notbremsung die Kontrolle über seinen Wagen, der daraufhin mit der Mittelleitplanke kollidierte. Einzelne Fahrzeugteile verteilten sich auf der Gegenfahrbahn und trafen einen weiteren Pkw.

Die Fahrbahn in Richtung München wurde auf Grund ausgelaufener Betriebsstoffe gesperrt. Die Feuerwehr Dorfen übernahm erste Bergungsmaßnahmen.

Eine Rettungsgasse wurde zwar gebildet, doch mehrere Lkw und Pkw blockierten sie. Somit war die Anfahrt für die Autobahnmeisterei Ampfing und den Abschleppdienst erschwert. Die Fahrbahn konnte daher erst nach rund drei Stunden wieder freigegeben werden. Die Einsatzkräfte appellerien nachdrücklich an alle Verkehrsteilnehmer, im Stau stets eine Rettungsgasse offen zu halten.