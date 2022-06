Mordversuch auf der Autobahn: Schizophrener Mann rast mit 231 km/h in Kleinlaster

Landgericht Landshut

Ein 33-Jähriger ist vom Landgericht Landshut zu versuchtem Mord verurteilt worden. Wegen seiner psychischen Erkrankung wird er in einem Krankenhaus untergebracht. Hintergrund der irren Fahrt auf der A94 war wohl ein Selbstmordversuch.

Landshut/Lengdorf – Mit 231 km/h raste ein Audi am 12. Oktober auf der A 94 im Gemeindegebiet Lengdorf in einen Kleintransporter. Der 33-jährige Audi-Fahrer überlebte den Zusammenstoß schwer verletzt und bestritt nun in der Verhandlung vor dem Landgericht Landshut eine Suizidabsicht. Ein vor dem Unfall geführtes Telefonat mit der Mutter war aber nicht anders zu interpretieren als ein angekündigter Selbstmord: Die Kammer kam rechtlich zu einem versuchten Mord.

Der 33-jährige Amberger handelte aufgrund seiner Schizophrenie jedoch ohne Schuld, so das Ergebnis der Beweisaufnahme. Da weitere erhebliche Taten zu befürchten sind, folgte die erste Strafkammer dem Antrag von Staatsanwältin Isabell Hoffmann und ordnete die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Zudem soll dem Beschuldigten vor Ablauf von zwei Jahren keine neue Fahrerlaubnis erteilen werden.

Dies sei ein „klassischer Fall der Heimtücke“, erklärte Vorsitzender Richter Markus Kring am Donnerstag in der Urteilsbegründung. „Er konnte nicht ahnen, dass da von hinten dermaßen Böses auf ihn zugeschossen kommt“, sagte er über das Opfer dieser Tat: den 34-jährigen Fahrer eines Kleinlasters. Er hatte Glück. Es habe ihn „ein bisschen durchgeschüttelt durch den Aufprall“, sagte der 34-Jährige. Dem Arztbrief zufolge erlitt er ein Schleudertrauma und eine Prellung des Brustkorbs. Allerdings habe er gelegentlich noch Albträume, so der 34-Jährige. Den Audi-Fahrer habe er auch im Rückspiegel nicht wahrgenommen. Gemächlich sei er auf der rechten Spur gefahren, als es „plötzlich knallte“.

Eine 29-jährige Autofahrerin, die zunächst „ein gutes Stück“ hinter dem Kleintransporter gefahren war, berichtete, wie sie von dem Beschuldigten „schnell, aber unauffällig“ überholt wurde. „In letzter Sekunde“ habe sie sich gedacht, „jetzt fährt er aber eng auf“. Da seien ihr schon Autoteile entgegengeflogen. Sie habe weder Bremslichter noch Ausweichbewegungen bei dem Audi gesehen. Der unfallanalytische Sachverständige Gerhard Meyer sah dies auch durch den Aufprallwinkel der beiden Fahrzeuge bestätigt.

Der Beschuldigte gab an, sich an den Unfall nicht mehr erinnern zu können. Das Telefonat mit seiner Mutter gegen 15 Uhr bezeichnete er als „ganz normales Gespräch“. Aussagen wie „du warst eine gute Mutter“ und „pass auf meinen Hund auf“ veranlassten diese jedoch, bei der Polizei eine Vermisstenmeldung aufzugeben. Möglicherweise habe es eine „innerfamiliäre Krisensituation“ gegeben, so Kring zum Auslöser für die Fahrt. Unmittelbar nach der Tat habe der Amberger jedenfalls „lebensmüde Gedanken“ und die Vorstellung, durch einen Verkehrsunfall aus dem Leben zu scheiden, eingeräumt. Er habe sehr unter der Trennung von seiner Ehefrau gelitten.

Dem psychiatrischen Sachverständigen Dr. Gregor Groß gegenüber hatte er Selbstmordabsichten dann bereits bestritten. Ab 2021 sei bei dem 33-Jährigen „die Schizophrenie deutlich zutage getreten“, so Groß. Er habe Ehefrau, Mutter und Bruder unterstellt, in der Pornobranche tätig zu sein. Vor allem bezüglich der Ehefrau habe sich eine wahnhafte Persönlichkeitsverkennung manifestiert. Noch im Januar habe er eine Therapeutin mit dieser gleichgesetzt und der Frau Liebesbriefe geschrieben.