Krebskranke Kinder leiden unter Pflegenotstand

Lengdorf – 2015 Euro haben die Landfrauen des Landkreises Erding an die Elterninitiative Intern 3 am Dr. von Haunerschen Kinderspital gespendet. Bei dem Betrag handelt es sich um den Erlös des Kuchenbasars beim Landfrauentag. Das Buffet wurde von den Bäuerinnen mit Torten, Kuchen und Schmalzgebackenen bestückt und die Köstlichkeiten gegen eine Spende an die Besucherinnen abgegeben.

Seit drei Jahren ist Alois Fruth, der in Pemmering (Gemeinde Isen) lebt, Vorsitzender der rund 500 Mitglieder umfassenden Elterninitiative. Der Verein ist in den verschiedensten Bereichen tätig: Vom „Tapferkeitskorb“, aus dem die Kinder sich etwas aussuchen dürfen, um die Untersuchungen erträglicher zu machen, bis zur Bezahlung von Stellen im Beratungsbereich reicht die Palette.

Fruth berichtete den Bäuerinnen unter anderem, dass es in der Kinderonkologie, die laut Fruth „weltweit eine der besten Kinderkrebsstationen“ ist, an allen Ecken an Geld mangele. Deshalb habe die Initiative die Stammzellentherapie vor zwei Jahren mit 200 000 Euro unterstützt.

Doch der Verein tut noch mehr: Er finanziert einen Großteil der Mitarbeiter der psychosozialen Betreuung und unterhält fünf Elternwohnungen. „Der größte Brocken ist aber der Streit mit der Politik“, sagte Fruth. Da es immer weniger Pflegekräfte gebe, hat sich der Verein mit einer Petition an den Landtag gewandt. Wegen des Pflegenotstands könnten von den 17 Betten der Bettenstation nur noch acht belegt werden. Fruth fordert daher die leistungsgerechte Bezahlung und die Stärkung des Ansehens von Schwestern und Pflegern. ahu