Schützengau Dorfen: Die Drei-Jahres-Könige geben ihre Ketten ab

Finale auf der Tanzfläche: Gauschützenkönig Andreas Landesberger und Gauschützenmeisterin Gertraud Stadler (M.). © Peter Stadler

Lange Amtszeit wegen Corona – Proklamation beim Gauschützenball – Andreas Landesberger holt Titel mit Gewehr

Lengdorf – Seit dem Jubiläumsgauschießen im November haben die Erst- bis Drittplatzierten auf die Verkündung ihres endgültigen Titels gewartet. Beim Gauschützenball am Freitag in Lengdorf wurde schließlich das Geheimnis gelüftet. Für die bisherigen Gaukönige endete damit nach drei Jahren die pandemiebedingt wohl längste Amtszeit.

Neuer Gauschützenkönig mit dem Luftgewehr wurde Andreas Landesberger (Eichenlaub Wambach), der mit einem hervorragenden 7,2 Teiler eine Klasse für sich war. Vize-König wurde Hermann Folger (Fluderer Schwindach, 55,9 T.) und Dritter wurde Florian Grasser (Wambach, 94 T.).

Mit der Luftpistole setzte sich Elias Meindl (Altschützen Grüntegernbach) mit einem 28,7 Teiler knapp vor Thomasz Soszceko (Hubertus (Hofkirchen, 33,7 T.) und Christian Lichtensperger (Jungschützen Taufkirchen, 89,7 T.) durch.

Die neuen Könige (v. l.): Thomasz Soszceko, Christian Lichtensperger, Elias Meindl, Sarah Hörmann, Tobias Bölsterl, Hans Greimel, Anton Sax, Andreas Landesberger, Florian Grasser, Mathias Schwarzenböck, Hermann Folger, Elisabeth Schaidhammer, Edeltraud Neumaier und Roswitha Feldhofer. © Peter Stadler

Neue Gaudamenkönigin wurde Elisabeth Schaidhammer (Höhenluft Gmain) mit einem 81,4 Teiler vor Edeltraud Neumaier (Rimbachquelle Hofgiebing, 95,5 T.) und Roswitha Feldhofer (Neuedelweiß Landersdorf, 108,2 T.).

Die Gaujugendkette sicherte sich Tobias Bölsterl (Waldperle Inning am Holz) mit einem 48,4 Teiler. Dahinter folgten Sarah Hörmann (Vilstaler Kienraching, 53,2 T.) und Mathias Schwarzenböck (Hofgiebing, 74 T.). Gaukönig bei den Auflageschützen wurde Hans Greimel (Hofgiebing, 135,9 T.), gefolgt von Georg Tafelmeier (Grüntegernbach, 151,4 T.) und Anton Sax (Hofgiebing, 215,1 T.).

Die Königsproklamation war der offizielle Teil eines vergnüglichen Abends. Nach drei Jahren Corona-Zwangspause konnte wieder der Gauschützenball steigen. Der Menzingersaal war nahezu ausverkauft und die Tanzkapelle „Auwäh Zwick“ sorgte dafür, dass die Besucher bis weit nach Mitternacht übers Parkett schwebten.

Für Gauschützenmeisterin Gertraud Stadler war es nach ihrem Amtsantritt im März 2020 der erste Gauball, den sie mit ihrer Mannschaft organisieren durfte. Sie zeigte sich bei der Begrüßung erfreut darüber, dass das gesellschaftliche Leben im Gau Dorfen wieder gepflegt werden kann.

In den Tanzpausen sorgte die Bubaria Buchbach mit Garde und Prinzenpaar für Unterhaltung. Ins Reich der Tiere führte der Showtanz der Bubaria. In Löwenkostümen wurden die Gardemädchen, der Hofstaat mitsamt Prinzenpaar vom Publikum gefeiert. Gefeiert wurde aber auch in der Bar der Isentalschützen.

Für den letzten Tanz des Abends holte schließlich der neue Gauschützenkönig Andreas Landesberger (Eichenlaub Wambach) Gauschützenmeisterin Gertraud Stadler auf die Tanzfläche und lud sie dabei zum nächsten Gauschützenball ein, der dann im Jahr 2024 in Wambach stattfinden soll.

Peter Stadler