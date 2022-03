Die Frau am Steuer: Lina-Marie (20) ist die einzige Straßenwärterin in Oberbayern

Von: Johanna Furch

Große Maschinen und kräftig anpacken: Lina-Marie Frank (20) liebt ihren Beruf als Straßenmeisterin. Dann kommt einfach ein blöder Spruch von mir zurück. Lina-Marie Frank zum etwas raueren Umgangston unter Männern © Johanna Furch

Lina-Marie Frank (20) aus Lengdorf ist die einzige Straßenwärterin in Oberbayern.

Lengdorf – Nachts, wenn die Straßen leer sind, mit dem Lkw im Winterdienst durch München fahren und den Sonnenaufgang sehen – in solchen Momenten weiß Lina-Marie Frank aus Lengdorf: Sie hat sich für den richtigen Job entschieden. Die 20-Jährige ist Straßenwärterin in der Straßenmeisterei in Riem. Und damit in diesem Beruf die einzige Frau in ganz Oberbayern.

Dass sie etwas Handwerkliches machen will, war von vornherein klar. „Ich komme aus einer kleinen Landwirtschaft“, erzählt sie, und auch da habe sie gern mit angepackt. Sie habe dem Papa immer bei den Arbeiten geholfen und sich für die körperliche Tätigkeit und die großen Maschinen begeistert. Einen Job „als Mechatronikerin oder im Landschaftsbau“ hätte sie sich vorstellen können, aber dann hat sie die Ausschreibung für die Ausbildung zur Straßenwärterin in Taufkirchen gesehen.

Lengdorf (Erding): Lina-Marie ist Straßenwärterin - „Mehr als Nein sagen können sie nicht“

„Mehr als Nein sagen können sie nicht, wenn sie kein Mädel haben wollen“, dachte sie sich und schickte die Bewerbung ab. Im September 2018 begann sie dann ihre Lehre zur Straßenwärterin, und seit vergangenem Jahr ist sie in der Straßenmeisterei in Riem tätig. Mit ihren Kollegen ist sie dort zuständig für „alles rund um die Straße“.

Von Schneeräumen und Fahrbahnen salzen über Grünpflege bis zur Sicherung von Baustellen. Die Arbeiter in Orange dürften jedem Verkehrsteilnehmer bereits aufgefallen sein. In der Männerdomäne fühlt sich die Lengdorferin trotz etwas raueren Umgangstons wohl. Wenn die Kollegen entsprechende Sprüche bringen, „dann kommt einfach ein blöder Spruch von mir zurück“, so Frank. „Es ist immer eine Gaudi mit den Kollegen.“

Auch Freunde und Familie zweifeln nicht an ihrer Berufswahl. Unschlüssige Blicke, wenn sie mit den großen Maschinen vorfährt, kommen eher von anderen Leuten. „Die schauen manchmal ein bisschen blöd“, aber das stört die Straßenwärterin nicht. Denn sie hat ihren Traumjob gefunden.

Lina-Marie aus Lengdorf ist die einzige Straßenwärterin in Oberbayern - „Ich will gern in die Arbeit gehen“

Für sie das Wichtigste: „Ich will gern in die Arbeit gehen.“ Und das tut sie. Besonderes Highlight war für sie der Winterdienst, den sie erstmals allein übernommen hat. „Wenn die Straßen leer sind mit dem riesigen Lkw unterwegs sein – das ist schon geil.“

Dass sie die bisher einzige Straßenwärterin in Oberbayern ist, erklärt sich Frank damit, „weil nicht verbreitet ist, dass es ein Lehrberuf ist“. Sie selbst habe es auch nur zufällig davon durch die Stellenanzeige erfahren. „Klar, man sieht uns arbeiten“, aber dass da ein Ausbildungsberuf dahinterstecken könnte, werde nicht hinterfragt.

Straßenwärterin Lina-Marie teilt Arbeit auf Instagram-Account

Inzwischen dürften es aber mehr mitbekommen haben, denn die 20-Jährige hat einen Instagram-Account gestartet: @schwesterinorange. Mit ihren Bildern vom Bauhof zeigt sie ihren Arbeitsalltag und bringt Interessierten den Beruf auf den Straßen näher.

Knapp 15 000 Follower erreicht sie mit ihren Fotos, posierend vor großen Maschinen und in orangefarbener Weste, bisher. Anfangs habe sie gar nicht erwartet, dass der Kanal „so durch die Decke geht“. Vielleicht schafft sie es damit, auch andere Frauen für die Arbeit als Straßenwärterin zu begeistern.

Unabhängig davon, welchen Beruf jemand ergreifen will, rät sie: „Einfach trauen und ausprobieren, nicht zu viel nachdenken.“ Erst nachdem man einen Einblick erhalten habe, könne man entscheiden. Obwohl der Arbeitsalltag Frank durch die Münchener Straßen führt, bleibt Lengdorf ihre Heimat. Dort lebt sie mit ihrer Familie auf einer kleinen Landwirtschaft und „will auch nirgends anders wohnen“.

