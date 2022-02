Neuer Kindergarten: „Wiesenglück“ für 26 Mädchen und Buben

Freuen sich übers neue Kindergartengebäude (v. l.): Bürgermeisterin Michèle Forstmaier, Gruppenleiterin Gudrun Haberger und Einrichtungsleiterin Birgit Constantin. Ausweichquartier in der Schule Jetzt fehlt noch der Spielplatz © Anne Huber

Der neue Kindergarten in Lengdorf ist bezogen. Die Gemeinde hat noch Puffer bei den Betreuungsplätzen.

Lengdorf – Vor fast zwei Monaten sind Kinder und Erzieherinnen in die „Kinderinsel Wiesenglück“ eingezogen. Auch wenn die Außenanlagen noch nicht genützt werden können, genießt die Käfergruppe ihren neuen Kindergarten bereits in vollen Zügen. „Wir sind gern hier, es ist wunderschön“, sagt Erzieherin Gudrun Haberger, die zusammen mit Rosmarie Dallinger und Petra Osterloher für die 26 Mädchen und Buben im „Wiesenglück“ verantwortlich ist.

Vor allem schätzen die Erzieherinnen den großzügigen Freiraum in dem Gebäude. Den Kontakt zum nur wenige Schritte entfernten Haupthaus wollen sie mit gegenseitigen Besuchen und Spielen im Garten halten. Auch Bürgermeisterin Michèle Forstmaier freut sich, dass der Bau reibungslos geklappt hat. „Wir sind sehr zufrieden mit den Firmen, die trotz Corona und Lieferschwierigkeiten ihre Termine eingehalten haben und uns das Gebäude Mitte Dezember fertig übergeben haben.“

Dass es aus dem ursprünglich angepeilten Einzugstermin September 2021 nichts werde, sei bereits bei der Ausschreibung absehbar gewesen. In zwei Klassenzimmern der örtlichen Schule hat daher die Käfergruppe ein Ausweichquartier gefunden, bis nach der Abnahme des neuen Gebäudes durch das Jugendamt der Einzug möglich war. Beim Umzug im Januar haben die Kleinen tatkräftig mitgeholfen: Sie trugen Spielsachen oder kleine Einrichtungsgegenstände hinein.

Forstmaier freut sich auch, dass der Holzmodulbau ein Höchstmaß an Flexibilität bietet. Das Gebäude könne bei Bedarf unproblematisch erweitert, aufgestockt oder sogar versetzt werden. Grund zur Freude hat die Bürgermeisterin auch bei den Zuschüssen: Der 900 000 Euro teure Bau wird mit mit insgesamt 552 000 Euro gefördert.

„Die Warteliste Kindergartenplätze konnten wir abarbeiten“, sagt Birgit Constantin, Leiterin der Lengdorfer Kita. Sogar einen kleinen Puffer gebe es noch, da im Haupthaus derzeit nur 68 der vorhandenen 73 Plätze belegt seien. Zwar könne man dadurch Nachfragen relativ schnell gerecht werden, „das kann sich aber schnell ändern“, weiß die verantwortliche Erzieherin. Auch die Situation in der angeschlossenen zweigruppigen Krippe, in der derzeit alle Plätze belegt sind, unterliege einer ständigen Veränderung. „Die Warteliste wächst zum September hin“, prognostiziert sie.

Die Umbauzeit sei für alle Kinder der Kindertagesstätte eine „tolle Zeit“ gewesen, bei der es viel zu sehen gegeben habe. Wenn alles geschafft ist und der Garten mit Zaun und Spielgeräten – Sandkasten mit Sonnensegel, Doppelschaukel, Spielhaus und Kletterturm mit Rutsche – ausgestattet ist, soll, wenn es Wetter und Coronasituation zulassen, eine Einweihungsfeier stattfinden. Bis dahin sollen auch noch Optimierungen beim Schallschutz in den beiden Räumen durchgeführt werden. Das Kapitel Kinderbetreuungseinrichtung könne die Kommune allerdings erst nach der noch ausstehenden Erneuerung der Heizung im Haupthaus und Erhaltungsaufwendungen vorläufig schließen.

Dass sich die Kinder in der neuen Umgebung wohl fühlen, beweist Gruppenleiterin Haberger am Beispiel eines sonst eher skeptisch eingestellten Buben. „Jetzt, wo wir einen so schönen neuen Kindergarten haben, geh ich gern hin“, habe der seiner Mutter erklärt.