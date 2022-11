„Licht in die Herzen“: Die Erdinger Solidargemeinschaft

Von: Hans Moritz

Teilen

Menschen, die helfen: Die Gewo Feinmechanik in Hörlkofen unterstützt seit Jahren Vereine und Initiativen in ihrem Heimatort und der Region mit teils hohen Beträgen. Die Firma teilt ihren enormen Geschäftserfolg. Heuer wurden stolze 10 000 Euro an acht Institutionen gespendet, die sich auch untereinander austauschen und unterstützen. Unser Bild entstand bei der gemeinsamen Übergabe des symbolischen Schecks an (hinten, v. l.): Christian und Andrea Herrmann (Schlagerfestival), Danuta Pfanzelt, Andreas Lindner (BRK), Angelika Stempel, Martina Eberl (Nachbarschaftshilfe Hörlkofen), Rita Gabler (Sophienhospiz Erding), Gewo-Geschäftsführer Stefan Woitzik sowie (vorne, v. l.) Andreas Thaler (Feuerwehr Hörlkofen), Gewo-Geschäftsführer Andreas Woitzik, Hans Moritz (Licht in die Herzen), Michael Brandmayer (Junge Herzen Bayern) und Steffen Ziener (Palliativ Team Erding). © Susanne Ruthner

Das Leserhilfswerk „Licht in die Herzen“ des Erdinger/Dorfener Anzeiger geht heuer in die 16. Runde. Die Spendenaktion hilft, wo keine Hilfe greift. Helfen Sie mit!

Erding – Es ist eine Summe, die unfassbar hoch ist und stolz macht: Seit der Gründung von „Licht in die Herzen“, dem Leserhilfswerk des Erdinger/Dorfener Anzeiger, 2007 haben Bürger, Vereine und Firmen weit über eine Million Euro gespendet. Geld, das im Landkreis Erding bleibt, um Menschen in Not zu helfen. An diesem Wochenende geht die Spendenaktion in die 16. Runde.

„Licht in die Herzen“ will da helfen, wo keine Hilfe mehr greift – schnell, unbürokratisch und ohne einen Cent Verwaltungskosten. Zum einen sind es Vereine, die das Leserhilfswerk unterstützt, Gutes zu vollbringen, ob es die Nachbarschaftshilfen sind, der Hospizverein, die Caritas, die Tafeln, die Brücke oder das BRK. Sie wissen, wo die Not am größten ist und wie man helfen kann.

Darüber hinaus nimmt sich „Licht in die Herzen“ Einzelschicksalen an. Wenn eine Familie plötzlich den Ernährer verliert oder der wegen Krankheit länger ausfällt, sorgen wir dafür, dass zumindest die finanziellen Sorgen gemildert werden.

Armut hat viele Gesichter. Armut ist auch, wenn ein Kind nicht bei der Klassenfahrt dabei sein kann, weil es sich die Eltern nicht leisten können. „Licht in die Herzen“ ermöglicht Teilhabe. So finanzieren wir seit Jahren das Frühstück und Mittagessen für Bedürftige im BRK-Haus der Begegnung. Für viele mittellose Rentner ist es oft die einzige Möglichkeit, Geselligkeit zu erleben.

Ja, es gibt Gott sei Dank ein dicht geknüpftes soziales Netz. Doch jedes Netz hat Löcher. Und es kann auch nicht Aufgabe der Kommunen und des Staates sein, alles aufzufangen. An diese Stelle treten Ehrenamt und Privatinitiative. Das neue Sophienhospiz in Erding etwa muss fünf Prozent seiner Ausgaben über Spenden finanzieren. Es steht unserer Gesellschaft gut zu Gesicht, dafür zu sorgen, dass es Hospizbewohnern auf den letzten Metern ihres Lebens an nichts mangelt. Aus diesem Grund reichen wir die Spenden unserer Leser auch an die Hospizvereine und das Palliativ Team weiter.

Im Erdinger Land gibt es ein fein ausdifferenziertes Schulsystem. Und doch gibt es junge Menschen, die keinen Fuß fassen. Sie durchs Raster fallen zu lassen, kann nicht die Lösung sein. Und so unterstützt die Spendenaktion der Heimatzeitung eine Klasse des Vereins Brücke, in der junge Menschen mit viel Fingerspitzengefühl, Coaching und Praktika doch noch für das Arbeitsleben fit gemacht werden – kein Talent, und sei es noch so klein, darf verloren gehen.

Wie hilfsbereit unsere Leser sind, beweist das Spendenergebnis des Vorjahres. Trotz lahmender Wirtschaft und Kurzarbeit kamen 160 000 Euro zusammen. Heuer ist die Situation nicht minder besonders: Viele Menschen, die bisher finanziell gerade so zurechtgekommen sind, drohen heuer angesichts der Energiepreise überfordert zu werden. Wir wollen dafür sorgen, dass niemand frieren muss.

Licht in die Herzen: Das Leserhilfswerk des Erdinger/Dorfener Anzeiger unterstützt unverschuldet in Not geratene Bürger im Landkreis. Spenden sind auf das Konto (Nummer 17 111) bei der Sparkasse Erding möglich. Kontoinhaber: Zeitungsverlag Oberbayern. IBAN: DE54 7005 1995 0000 0171 11. Wer eine Spendenquittung wünscht, vermerke dies mit Adresse auf dem Überweisungsträger.

Das Benefizkonzert für „Licht in die Herzen“ findet am Freitag, 2. Dezember, 19 Uhr, in der Kreismusikschule Erding statt.