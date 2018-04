Im Stüberl ist die „Hütte schon richtig voll“

Der Maibaum-Zug mit Bulldog und den stolzen Burschen in Tracht zog in Pastetten alle Blicke auf sich.

Der Pastettener Maibaum ist da

Diese Fuhre zog am Sonntag in Pastetten die Blicke an: vorneweg ein geschmückter MAN-Ackerdiesel-Bulldog, hintendran der künftige Maibaum, darauf rittlings die stolzen Burschen in Tracht.