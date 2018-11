Mehr als nur ein Arzt, eine Institution

Er war jahrzehntelang ein Aushängeschild des Dorfener Krankenhauses. Dr. Klaus Schalkhäuser hat als Urologe nicht nur in Dorfen Geschichte geschrieben. Im Alter von 78 Jahren ist der hochgeachtete und beliebte Mediziner jetzt gestorben.

Dorfen – Seine Patienten gingen nicht ins Krankenhaus, sondern „zum Schalkhäuser“. Ob Niere, Blase, Prostata oder „bestes Stück des Mannes“. Wenn’s zwickte und zwackte, wenn der „Wehdamm“ groß war, gab es jahrzehntelang in Dorfen nur eine Anlaufstelle: Dr. Klaus Schalkhäuser. Der beliebte, geschätzte und fachlich hochversierte Urologe war Belegarzt in der Dorfener Klinik, hat die urologische Abteilung dort aufgebaut. Schalkhäuser ist am vergangenen Samstag im Alter von 78 Jahren verstorben.

„Der Tod ist das Tor zum Licht am Ende eines mühsam gewordenen Weges“, heißt es in der Traueranzeige, die seine Frau Maja und seine Tochter Nina veröffentlicht haben. Und mühsam war er geworden, der Weg von Klaus Schalkhäuser in der vergangenen Jahren. Schwer krank musste er das letzte Stück des irdischen Lebens meistern, ehe er von seinem Leiden erlöst wurde. Auch wenn der Mediziner schon im April 2005 in den Ruhestand ging, „den Schalkhäuser“ kennen viele Dorfener – ja manche verehren ihn sogar ein wenig. Er war nicht nur ein Arzt aus Berufung, er war ein gradliniger, bescheidener Mensch, ein feiner Mann.

Über 35 000 Patienten hat Schalkhäuser während seiner Zeit als Urologe in Dorfen stationär, zehntausende ambulant versorgt. Er hat die urologische Belegarztabteilung im Krankenhaus Dorfen aufgebaut und als leitender Facharzt über 30 Jahre lang geführt.

1974 war es, als Schalkhäuser das erste Mal Dorfen wahrgenommen hat. Er war Oberarzt an der urologischen Abteilung des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in München und las eine Ausschreibung im Deutsche Ärzteblatt für einen Urologen im kleinen Dorfener Krankenhaus. Aus reinem Interesse bewarb sich Schalkhäuser – und wurde vom Krankenhausausschuss für die Stelle ausgewählt. Mit der Eröffnung der urologischen Abteilung in Dorfen ist erstmals im Landkreis eine urologische Versorgung sowohl stationär, als auch ambulant möglich gewesen. Zuvor musste die Bevölkerung im Regelfall noch nach München fahren. „Es war eine ganz neue Herausforderung, da wir ganz von vorne anfangen mussten“, hat der Wahl-Dorfener einmal erzählt. Mit den Jahren ist die Abteilung rasant gewachsen: Schalkhäuser schaffte es, dass er in Dorfen Fachärzte für Urologie ausbilden konnte. Die Bedeutung der Urologie in Dorfen zeigte sich auch darin, dass die Abteilung neben Schalkhäuser im Laufe der Zeit zwei Assistenzärzte bekam und so eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung sicherstellen konnte.

Schalkhäuser erreichte auch europaweites Ansehen. Er veröffentliche über 70 Publikationen und hielt zahlreiche Vorträge bei nationalen und internationalen Fachkongressen. Jahrzehntelang engagierte sich der Verstorbene auch berufspolitisch. Er war Präsident des Berufsverbandes der Deutschen Urologen, Bundesvorsitzender des Bundesverbandes der Belegärzte, Vizepräsident der Gemeinschaft Fachärztlicher Berufsverbände, Liaison Officer des European Board of Urology zur EU und Mitglied des Krankenhausausschusses der Bundesärztekammer. Schalkhäuser war auch Gründungsmitglied und Vorstandssprecher des Bundes der Urologen.

Der Chefarzt der Dorfener Klinik, Dr. Ludwig Rudolf, würdige Schalkhäuser gestern als „erfolgreichen Arzt und Funktionär“. Er habe „mit dem Aufbau der Urologie in Dorfen auch maßgeblich zur Bestandserhaltung des Dorfener Krankenhauses beigetragen“. Er habe Dorfen „den besten Ruf als Urologie“ verschafft.

Als Schalkhäuser 2005 in den Ruhestand eintrat, ging auch eine Ära am Dorfener Krankenhaus zu Ende. Denn mit ihm ging auch seine Ehefrau Dr. Maja Schalkhäuser in Pension. Sie war mit ihrem Mann nach Dorfen gekommen und betrieb rund um die Uhr eine chirurgischen Praxis am Krankenhaus. Bei Bedarf arbeitete sie auch Assistenzärztin auf der urologischen Station ihres Mannes und als OP-Assistentin mit.

Was Schalkhäuser nervte, war der mit den Jahren „ausufernde Bürokratismus“ und der „chronische Finanzmangel“. Beides hat er immer wieder öffentlich kritisiert.

Das Requiem für den Verstorbenen findet am Montag, 26. November, um 17 Uhr in der Pfarrkirche Maria Dorfen statt. Die Trauerfeier mit anschließender Beerdigung am nächsten Tag um 12.15 Uhr in der Aussegnungshalle am Münchner Westfriedhof.

