Sogar Fuchs, Pfau und Schildkröte gepflegt

Mehr Aufgaben für den Tierschutzverein Landkreis Erding

Kirchasch – Der Tierschutzverein Landkreis Erding hat immer mehr zu tun. „Seit 2014 haben wir einen starken Anstieg an Tieren in unserem Bestandsbuch“, berichtete die langjährige Vorsitzende Marlene Meier in der Jahreshauptversammlung am Montag im Gasthaus Bauer in Kirchasch.