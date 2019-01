Mit drei Schleppern und drei Unimogs fing beim Wurzer alles an

Binnen 34 Jahren hat sich die Firma Wurzer in Eitting vom kleinen Betrieb zu einem großen mittelständischen Entsorgungsunternehmen entwickelt. 320 Mitarbeiter sind dort in Lohn und Brot. Eine ganze Reihe von ihnen schon seit vielen Jahren.

Mit einer großen Weihnachtsfeier bedankte sich die Wurzer Unternehmensgruppe an ihrem Hauptsitz Am Kompostwerk 1 in Eitting bei ihren Mitarbeitern. Dazu waren rund 320 Beschäftigte in eine zum Festsaal umgestaltete Maschinenhalle geladen. Geschäftsführer Wolfgang Wurzer sagte Dank „für ein Jahr, in dem wir weiter zusammengewachsen sind“. Für Unterhaltung sorgten die Band Ledawix und Ballon-Entertainer Tobi van Deisner.

Wurzer erinnerte daran, dass sein Vater Franz Wurzer das Unternehmen vor 34 Jahren gegründet hatte. Mit drei Schleppern und drei Unimog fing Wurzer sen. damals an, Abfall zu Rohstoffen zu verarbeiten. Dies wurde in einem Video-Rückblick deutlich. 1992 ging das Kompostwerk Eitting in Betrieb. 2006 übernahm Franz Wurzer das Werk in Waldkraiburg, in Eitting kam eine Wertstoffsortieranlage dazu.

2009 waren 150 Mitarbeiter in Lohn und Brot, an die 300 Maschinen im Einsatz. Die Kompostanlage erstreckte sich auf 150 000 Quadratmeter. Nur zwei Jahre später erzeugte man Strom aus Biogas und einem Solarkraftwerk. 2012 kam die Wurzer Logistik hinzu. Jetzt produzierte man auch in großem Stil Hackschnitzel. Mit dem Wurzer Umweltdienst wurde der Maschinenpark zudem erweitert und erneuert. 2014 kam die KMF-Behandlung von Mineralfaserabfällen hinzu. Betriebsfläche und Mitarbeiterzahl wuchsen stetig weiter. Aktuell verdienen 320 Menschen, Darunter 16 Auszubildende, ihren Lebensunterhalt bei der Wurzer Unternehmensgruppe – auf 260 000 Quadratmeter Betriebsfläche.

Auch 2018 sei ein Jahr gewesen, „in dem wir viel geleistet und viel bewegt haben“, stellte Wolfgang Wurzer fest und dankte für „die erhöhte Einsatzbereitschaft bei unserer Platzerweiterung“. Nicht unerwähnt ließ der Geschäftsführer, dass es auch zu Unfällen und Schäden gekommen war. Und er mahnte, „dass wir alle etwas vorsichtiger und bewusster mit unseren Maschinen und Fahrzeugen umgehen müssen“.

Auch wenn der Entsorgungsbranche „rosige Zeiten“ vorhergesagt würden, müsse man sich den Erfolg „auch weiterhin hart erarbeiten“. Wolfgang Wurzer versprach, auch in Zukunft „keine Investition zu scheuen, um unser Unternehmen weiterzuentwickeln“.

Bei allem Geschäftssinn denkt die Unternehmerfamilie Wurzer auch an Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. So unterstützt sie seit Jahren das Leserhilfswerk „Licht in die Herzen“ der Heimatzeitung und hat auch heuer 3000 Euro für Bedürftige im Landkreis gespendet. (rl)