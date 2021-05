Mit Hoffnung lebt es sich schöner

Betty Illner (72) kämpft gegen Brustkrebs – Die Natur lässt sie die Schmerzen vergessen

Das Leben ist kein Ponyhof. Das hat Betty Illner schon längst erfahren müssen. Nach einer traumhaften Kindheit ist schon früh der Krebs in das Leben der Taufkirchenerin getreten.

Taufkirchen – Als Tochter des größten Bauern in Großwimpasing in der Gemeinde Inning wuchs Betty Illner zwischen vielen Tieren auf. Gerne erinnert sie sich an diese Zeiten und die vielen Nachbarskinder. „Ich hatte eine wunderschöne Kindheit. Die Viecher hingen alle an mir.“

Es waren zu Erntezeiten teilweise bis zu 15 Leute auf dem Hof. Auch Flüchtlinge wohnten „beim Moar z‘Wimpasing“, darunter die Flüchtlingsfrau Maria Patermann mit Tochter Erika, ihren Söhnen Erwin, Ulli und Gerhard, die ihr zur Ersatzmama werden sollte. „Ich bete jeden Tag für sie, wenn ich ins Bett geh.“ Denn sie gehörte zu den Menschen, die Betty mitgetragen haben, als sie es dringend brauchte.

„Mit 17 Jahren war nur noch Krebs um mich rum“

„Mit 17 Jahren war meine schöne Zeit vorbei, da war nur noch Krebs um mich rum“, erzählt die heute 72-Jährige. Und der Krebs hat sie in ihrem Leben bis heute immer wieder eingeholt und ihr schier Unmögliches abverlangt. Damals erkrankte ihre Mutter an Brust- und Leberkrebs. Drei Jahre lang zog sich deren Martyrium hin. „Von der Bestrahlung war ihr Körper total verbrannt, es war wie offenes Fleisch“, erinnert sich Betty Illner. „Ich musste im Haus alles allein machen.“ Hinzu kam die Stall-, Feld- und Waldarbeit sowie die Pflege der kranken Mutter und Großmutter. Ihr Onkel konnte sich wegen Umbaumaßnahmen am eigenen Hof nicht um seine an Magenkrebs erkrankte Mutter kümmern, also brachte er die Oma zum Moarhof. „Schon damals war ich besonnener als andere in meinem Alter. Durch das Leid und die Arbeit wird man ja geschliffen“, meint sie.

+ Betty Illner 1964 mit ihren Lieblingstieren, den Schweinen © Privat

Aber es gab auch Lichtblicke. Wenn sie mit ihren Freundinnen zum Tanzen ging, wenn Charly Seewald mit seiner Band auftrat. Da traf man sich, lernte Gleichaltrige und mögliche Hochzeiter kennen.

Ihrem Lieblingstänzer begegnet sie 1966

Ihrem Lieblingstänzer begegnete Betty 1966 beim Weißen-Rössl-Faschingsball im Taufkirchener Weißbräu. Bis zum Schluss tanzte sie mit dem fünf Jahre älteren Heinz Illner. Da war es um sie geschehen. „Er war ein fabelhafter Tänzer und überhaupt nicht schüchtern“, erzählt sie. Ihr Zukünftiger war immer mit seinen Spezln unterwegs, Max Wendl, Roland Lerche, Fritz Liebl, Sepp Benzinger, Sepp Bachmaier und Lugg Multhammer. Jeden Samstag waren sie woanders beim Tanzen, immer dort, wo Charly Seewald spielte. „Die waren sowas von verreckt. Jede Woche haben die was anderes angestellt“, verrät Betty Illner. „Ich war eine Brave“. „Du warst auch nicht die Heiligste!“, kontert ihr Heinz. „Wenn meine Frau weggegangen ist, hat sie einen Anlauf gebraucht, aber dann hat sie Gas gegeben.“

Etwa beim Hausball der Liedertafel. Als er um 6.30 Uhr endlich heimgehen wollte, meinte sie nur: „Müssen wir immer die Ersten sein?“ Da hatte das Ehepaar schon seine drei Kinder. Es war ein Glücksfall, dass sie sich in den Heinz verschaut hatte. Er half ihr, wo immer es ging, auch gleich in den ersten drei Jahren ihrer Beziehung auf dem Hof, „sonst wäre ich nie fertig geworden und hätte nicht zum Tanzen gehen können“. Zum Einstand beim Moar z’Wimpasing hatte sie ihrem Freund eine Schweinshaxn serviert, da wusste er: „Kochen kann sie auch gut. Das passt.“

Der oder keiner

Ihr künftiger Ehemann, ein Flüchtlingskind, arbeitete bei Himolla Schicht und konnte es sich gut einrichten, ihr in der Landwirtschaft zu helfen. „Ich hatte Hände wie ein Schmied.“ Für ihre Familie war er aber nur „der Schreiber“, weil er ein „Bürohengst“ war. Obwohl es seinem Schwiegervater sehr imponiert habe, wie sehr er sich für seine Betty ins Zeug legte. Für sie war er die Stütze und das Licht am Horizont, die sie in dieser schweren Zeit brauchte. Nie ließ er sie hängen in den über 50 Ehejahren, auch wenn es noch so schlimm kam. Betty erinnert sich: „Daheim wäre es ihnen schon lieber gewesen, wenn ich einen Bauern geheiratet hätte. Aber ich sagte, er oder keiner. Da habe ich mir nicht dreinreden lassen.“

Mit 18 hatte sie ihren Heinz kennengelernt. Geheiratet wurde drei Jahre später in Wimpasing. Ein Jahr vorher war die Mutter im Alter von 48 Jahren gestorben. „Meine Hochzeit war nicht so wie woanders, ich hatte keine Mutter mehr und musste alles selber machen.“ Eigentlich wollte sie in der Früh zum Friseur gehen, sie bat die Tante, ob sie die Kälber für sie füttern könne. Aber die Tante musste selber zum Friseur. Also blieb diese Arbeit auch an ihrem Hochzeitstag an ihr hängen. Trotzdem schaffte sie es, sich schick herzurichten. Es wurde groß gefeiert mit 130 Gästen im Restaurant Holzner im Waldbad. „Das war was Besonderes, weil sie dort erst neu aufgemacht hatten.“

Chronische Polyarthritis schon in der Jugend

Der Tod der Mutter habe den Vater gebrochen. So übernahm ihr Bruder den Hof und für Betty begann mit ihrem Ehemann ein neuer Lebensabschnitt. Sie bezogen eine Wohnung beim Glas Grün in Taufkirchen. Als Ehefrau half sie dort und immer noch daheim ein bisschen mit. Aber auch mit ihrer eigenen Gesundheit war es nicht gut bestellt. Schon in ihrer Jugend erkrankte sie an chronischer Polyarthritis, was lange nicht erkannt wurde, und musste mehrere Operationen über sich ergehen lassen. „Das war eine schlimme Zeit für mich. Mein Körper hat nicht mehr mitgemacht. Mir wurden die Hände aufgeschnitten und an dem Gewebe erkannten die Ärzte, was mir wirklich fehlte.“ Immer wieder hatte sie Schübe und litt an aufgeschwollenen Händen und Knien, nur während ihrer Schwangerschaften ging es ihr besser. Deshalb war sie auch immer gerne schwanger gewesen, dreimal: 1971 kam Tochter Eva, 1974 Sohn Rainer und 1980 Nesthäkchen Michael zur Welt. Mittlerweile gibt es auch schon drei Enkelkinder: Paul, Ludwig und Maria.

Erst mit 45 Jahren lernte sie einen Orthopäden kennen, der sie mit hochdosierten Enzymen behandelte. Das half ihr, die Entzündungen gingen weg. Doch eine noch üblere Krankheit sollte diesem Schmerz 2005 für immer den Garaus machen: Krebs. „Nach der Chemo war der Schmerz ganz weg.“

Eine Koryphäe im Garteln

Bis sie erstmals die Diagnose „aggressiver Brustkrebs“ erhielt, hatte sie noch arbeitsreiche, aber ausgefüllte und relativ unbeschwerte Jahre vor sich. „Bei uns war es noch klassisch. Ich war daheim bei den Kindern und habe geschaut, dass alles passt, wenn mein Mann von seiner Arbeit nach Hause kam.“ Sie fanden eine schöne, größere und vor allem ruhigere Wohnung im Haus von Helmut und Elvira Scharf. 1977 ging ihr Traum von einem eigenen Haus mit einem großen Garten in Erfüllung. In der Attinger Siedlung, wo das Paar bis heute wohnt, konnte Betty eine weitere Leidenschaft für sich entdecken und entfalten: die Gartenarbeit. Sie bildete sich permanent fort, machte eine Ausbildung zur Gartenpflegerin in Weihenstephan und Veitshöchheim und wurde schnell als „wandelndes Lexikon“ zur Koryphäe in allen Fragen rund ums Garteln. Ihr Wissen gibt sie gerne an Freunde und Nachbarn weiter. Es existiert kaum eine Pflanze, deren botanischen Namen sie nicht kennt.

1990 gründete sie die Gartenbauabteilung beim Taufkirchener Heimat- und Verschönerungsverein, eine Erfolgsstory. „Ich bin rumgegangen und habe Mitglieder geworben, ganz viele habe ich von der Liedertafel bekommen.“ Mit ihrer Begeisterung für die Pflanzenwelt brachte sie neuen Schwung und viele neue Ideen in den Verein. So geht der alljährliche Pflanzentausch auf ihre Initiative zurück. Mit einem Tisch und Pflanzen postierte sie sich erstmals allein am Busbahnhof. In den folgenden Jahren entwickelte sich die Tauschbörse mit Kinderprogramm und Erdenverkauf zu einer gut besuchten Veranstaltung mit großer Auswahl auf dem Hof des Senioren-Service-Zentrums. Großzügig unterstützt wurde sie anfangs auch von Himolla-Gründer Karl Hierl. Sie führte das Programm der Abteilung ein und begann mit eigenen Angeboten beim Ferienprogramm der Gemeinde teilzunehmen. So sorgte sie für Nachwuchs im Verein.

„Die Liebe zu Pflanzen sollte schon in jungen Jahren geweckt werden“, findet sie. Zusammen mit dem Hauptschul-Werklehrer Klaus Hildebrand vom Bund Naturschutz baute sie mit Kindern unter anderem Nist- und Fledermauskästen, schöpfte Papier, gestaltete Vogelscheuchen, legte Körnerbilder oder pflanzte mit ihnen Vogelnährgehölze am Radweg. In den folgenden Jahren lobte sie Blumenschmuckwettbewerbe aus, legte verschiedene Anlagen in Taufkirchen an, etwa die Rosenbeete im Park und bei der Kirche. Sie kümmerte sich um die Bepflanzung rund um das Marterl hinter dem Rathaus, plante die Bepflanzung des Kreisels, auf dem sie an einem Wochenende mit anderen Freiwilligen 5000 Tulpenzwiebeln vergrub. Auch die florale Gestaltung des Wappens vor dem Rathaus ist ihr zuzuschreiben. 2019 konnte durch ihre Initiative hinter der Kirche eine Silberlinde gepflanzt werden, auch die Pflanzung einer Flatterulme auf der Wiese südlich des Schlossteiches regte sie an.

Ehrennadel vom Ministerpräsidenten

Vom Bayerischen Ministerpräsidenten erhielt sie 2019 für ihr Engagement die Ehrennadel für 30 Jahre Tätigkeit im Ehrenamt, die ihr Landrat Martin Bayerstorfer überreichte. Betty Illner war glücklich und angekommen. „Wir hatten, was wir brauchten. Die Kinder waren immer bestens versorgt, Haus und Garten hatte ich im Griff.“

Ohne Tiere war sie nie und hätte sie auch nie sein können. Das hatte sie ihrem Heinz schon bei der Hochzeit angekündigt. Enten, Gickerl, Katzen und ein Dackel gehörten zur Familie.

Großartige Reisen brauchte sie nicht

Als die Kinder größer wurden, genoss sie es, wieder mehr Freiheiten zu haben, allein oder mit ihrem Mann etwas unternehmen zu können. Mit Begeisterung sang sie Sopran und später im Alt bei der Liedertafel Taufkirchen, ihr Heinz den Bass. „Das war unsere schönste Zeit. Da waren wir ganz schön g’stroacht. Die Zimmerpartys auf den Ausflügen waren immer lustig.“ Großartige Reisen brauchte sie nicht, lieber war sie daheim im Garten mit der Familie.“

+ Kinder liebt Betty Illner sehr. Sie hat sich auch im Ferienprogramm engagiert. © Privat

Dass sie sich zwischendrin um ihre schwerkranke Schwiegermutter während deren letzten Lebensmonaten kümmerte und dafür sogar ihr Schlafzimmer räumte, war für sie selbstverständlich. Mit großer Freude trug sie nebenbei 15 Jahre lang die Heimatzeitung aus. „Das war eine schöne Zeit. Ich bin um 5 los und war um 6 Uhr wieder daheim. Ich entwickelte eine richtige Sucht nach dem Laufen.“ Es gab ein schönes Geld, sie war sozialversichert und erhielt zu Weihnachten auch Geldgeschenke von Lesern, weil die die pünktliche Zeitungszustellung sehr schätzten. Wenn es mal pressierte, half ihr Heinz beim Austragen.

Dann die Diagnose Brustkrebs

2005, als sie gerade die Ausbildung zur Gartenpflegerin abgeschlossen hatte, eröffnete ihr der Arzt, dass sie an einem aggressiven Brustkrebs erkrankt sei. Ihre Welt brach für sie zusammen. Lange wusste sie nicht, ob sie es schafft. „Wenn dir der Arzt sagt, ich weiß nicht, ob ich ihnen helfen kann, das kriegt man nicht mehr raus, weil du ja den Ärzten glaubst.“ Also holte sie sich eine Zweitmeinung ein und erhielt eine komplett andere Therapie verschrieben, als vorerst geplant. „Das war sehr hart. Chemo kann schon ganz gemein sein. 36 Bestrahlungen, fünf Jahre Antihormon-Behandlung. Keine weiblichen Hormone mehr. Das ist alles nicht lustig. Aber ich würde sonst nicht mehr leben“, sagt sie. Wenn man eine solche Krankheit übersteht, sieht man vieles anders. „Da ist dir das Geld und der Konsum nicht mehr wichtig.“

Wichtig sind und waren ihr immer neben der Familie und dem Garten vor allem ihre Tiere. „Sie sind so feinfühlig und spüren, wenn es einem schlecht geht.“ Momentan sind es Hund Carlo und Katze Romy, die Betty Illner neben ihrer Familie und den Freunden Kraft geben und für sie da sein wollen. Am meisten freut sie sich mittlerweile über deren liebevolle Gedanken und Grüße an sie im Briefkasten. Denn kurz nach ihrer goldenen Hochzeit im November 2019 kam das zweite Mal die Diagnose Krebs.

Die Krankheit und auch die palliative Chemotherapie, die sie seit über einem Jahr bekommt, rauben ihr zusehends die Kräfte. „Wenn du noch Hoffnung hast, lebst du noch länger und schöner“, weiß sie. „Aber wenn eine niederschmetternde Nachricht auf die andere folgt, der Mensch keine Hoffnung mehr hat, scheinbar nichts mehr hilft, ist es sehr, sehr schwer.“