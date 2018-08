Mit dem Moped in die Freiheit

Pfiad eich! Vom Lengdorfer Rathaus aus starteten die Wittmann-Brüder am Mittag in Richtung Amerka.

Ausgrissn

von Anton Renner schließen

Man muss nicht verrückt sein, wenn man mit einem Moped vom oberbayerischen Lengdorf nach Las Vegas in Amerika fahren will. Schaden tut es aber auch nicht. Heute Mittag sind Julian und Thomas Wittmann mit ihren Zündapp-Mopeds „ausgrissn“ und in die ultimative Freiheit gestartet. Viele Dorfbewohner haben sie verabschiedet.