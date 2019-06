Mit Tiermentorinauf Hundesuche

Petra Kittel (53) aus Dorfen hat eine Tiermentorin eingeschaltet, im Auto übernachtet und Schleppspuren gelegt – um ihre Mischlingshündin Estelle zu finden

Dorfen– Erst vor zwei Wochen kam die traumatisierte Golden-Retriever-Mischlingshündin (2) vom Tierheim in Mailand nach Dorfen, vor einer Woche ist sie aus Petra Kittels Garten in der Josef-Martin-Bauer-Straße ausgebüxt (wir haben berichtet). Petra Kittel ist an multipler Sklerose erkrankt, einer unheilbaren Erkrankung des zentralen Nervensystems. Sie arbeitet als Haushaltshilfe und erzählt: „Andere sagen zu mir: Lass es doch, nach ihr zu suchen“, aber: „Es ist einfach ein Lebewesen, an dem man hängt.“

Petra Kittel hat Estelle in einer Facebook-Gruppe des Tierschutzes entdeckt: „Da war ein Video von ihr am Zaun, aus dem sie eine Pfote herausgekrallt hat“, erzählt die Besitzerin von bisher drei Katzen: „Ich wusste gleich: Das ist mein Hund.“ Danach habe sie mit italienischen Tierpflegern telefoniert: „Die haben mir gesagt, dass Estelle schwer traumatisiert ist.“

„Sie mag eigentlich alles – bis auf Männer“

Aber Kittel wollte sich der Herausforderung stellen. Über Estelle wusste sie, dass sie in Süditalien aufgewachsen ist und dort vermutlich von einem Mann geschlagen wurde: „Sie mag eigentlich alles – bis auf Männer.“ Aus diesem Grund ist die Hündin am Sonntag vor einer Woche womöglich aus dem Garten geflohen. Kittel wohnt in einem Haus mit zwei männlichen Untermietern: „Da waren alle draußen. Das war ihr wahrscheinlich zu viel.“

Petra Kittel hat neben der Futterstelle im Auto übernachtet

Seitdem fehlt jede Spur von Estelle: „Seit letzten Dienstag wurde sie nicht mehr gesichtet.“ Seit ihrem Weglaufen wurde Estelle an zwei Stellen gesehen. Wo genau darf Kittel nicht sagen: „Sonst stürmen die Leute dahin“, und verschrecken die Hündin. Aber: „Wir haben dort Futterstellen und Wildtierkameras eingerichtet.“ Auch im Garten hat sie eine Futterstelle mit Würsten und Leberkäs aufgebaut: „Aber die hat der Igel gefressen.“ Außerdem hat sie neben den Futterstellen im Auto übernachtet: „Da hab ich sogar die Tür auf gelassen, damit mich Estelle riecht und zurückkommt.“ Ihre Freunde brachten ihr Kaffee und Tee vorbei. Doch sie wartete vergeblich.

Tiermentorin eingeschaltet: „In dieser Situation klammert man sich an jeden Strohhalm“

Inzwischen hat sie sich professionelle Hilfe geholt: Ihr wurde empfohlen, eine Tiermentorin einzusetzen: „Die hat versucht, eine mentale Verbindung zu Estelle aufzubauen“, erzählt Kittel: „Davor hat sie mir Fragen gestellt: Zu Estelles Wesen und warum sie weggelaufen ist.“ Das Ergebnis: „Die Mentorin hat gesagt, dass sich Estelle in der Nähe von einem Glockenspiel oder Kirchenmusik aufhält.“ Das war für die Suche zwar wenig hilfreich, denn Kirchen gebe es viele in der Gegend, aber: „In dieser Situation klammert man sich an jeden Strohhalm. Zumindest hat es mich ein bisschen beruhigt.“

Eine weitere außergewöhnliche Suchmethode: Kittel hat Schleppspuren gelegt. „Natürlich kommt man sich blöd vor, wenn man mit der Hundeleine, an der getragene Socken von mir hängen, an der Hauptstraße entlanggeht“, erzählt sie. Die Idee dahinter ist, dass Estelle die verteilten Gerüche auf der Straße an ihr Frauchen erinnern und die Hündin nach Hause kommt. Um die Gerüche zu verstärken, hat Kittel noch Suppenbrühe auf die Spur geträufelt: „Dafür habe ich Leberwurst in heißem Wasser aufgelöst“, danach hat sie die Brühe in eine Flasche gefüllt und die Straßen nahe der Sichtungsorte abgeklappert.

Bald soll auch ein Suchhund nach Estelle fahnden, den Geruch zieht er aus Estelles Hundegeschirr: „Der schnüffelt dann alles nach ihr ab.“ Natürlich kostet die Suche viel Kraft. „Aber als ich Estelle bekommen habe, hab ich mir gesagt: Jetzt gehst du mit dem Tier raus, jetzt hast du wieder eine Aufgabe.“ Ihre Hoffnung stirbt zuletzt: „Wir haben uns schon mal gefunden, ich hoffe, dass wir es ein zweites Mal schaffen.“

Wer Estelle entdeckt

meldet sich bei Petra Kittel unter Tel. (01 52) 21 65 69 64. Die Mischlingshündin ist 40 Zentimeter groß und sehr schreckhaft. Deshalb: Nicht nach ihr rufen!

Neben Futterstelle in Auto übernachtet