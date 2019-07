Schulleiterin Petra Leubner: „Ich bin Lehrerin, keine Verwalterin“

Fast 30 Jahre lang war Petra Leubner Lehrerin an der Mittelschule Erding, seit 2007 als Schulleiterin. Am Freitag, 26. Juli, hat sie ihren letzten Arbeitstag.

Erding – Für Schüler und Lehrer endet am Freitag das Schuljahr. Für Petra Leubner ist dann ihre komplette Schulzeit beendet. Die 65-jährige Direktorin der Mittelschule Erding wird in den Ruhestand verabschiedet. 29 Jahre lang wirkte sie am Lodererplatz. Ein wenig wehmütig blickt sie zurück – aber auch gleich wieder begeistert nach vorne.

Petra Maria Leubner wurde 1954 im sächsischen Ebersbach geboren. „Eine Maria und eine katholische Familie, das war in Sachsen damals eher unüblich“, erzählt sie schmunzelnd. Der Vater war Kaufmann, die Mutter kaufmännische Angestellte. Das Gymnasium absolvierte sie in Neugersdorf, wo sie 1972 das Abitur ablegte. Sie begann das Lehramtsstudium in Leipzig und trat damit in die Fußstapfen ihres Großvaters, der Direktor an einer Realschule im Sudetenland war.

„Weil ich kein SED-Mitglied war, hatte ich keine Chance“

In der DDR betrug die Absolventenzeit im Lehramt drei Jahre. Leubner erhielt ihre Urkunde bereits nach eineinhalb Jahren und hätte eigentlich ein Zusatzstudium zur Ausbildung als Direktorin machen können. Eigentlich. „Weil ich kein SED-Mitglied war, hatte ich keine Chance“, sagt sie. Überhaupt habe in ihrer Familie eine „eher systemkritische Atmosphäre“ geherrscht, berichtet sie. Oft hätten ihr die Eltern gesagt: „Das erzählst du nicht in der Schule.“ Sie habe als Kind auch keine in der DDR übliche Jugendweihe erhalten. „Ich war bei der Kommunion und der Firmung“, erzählt sie stolz.

So arbeitete Leubner erst einmal bis 1986 als „normale“ Lehrerin. „Wir hatten eine fachlich gute Ausbildung in der DDR“, betont sie. Dann aber kam der Tag, als ihre Familie einen Antrag auf Ausreise stellte. „Da gab’s das volle Repressalien-Programm mit Verhaftung, Verhören und Berufsverbot“, schildert sie ihre Erlebnisse in der DDR. 1988 durfte sie zusammen mit ihrem Mann dann doch ausreisen. Als wenig später die Mauer fiel, „bin ich vor dem Fernseher gesessen und habe geheult“.

Nochmal Prüfungen in Deutsch, Sozialkunde und Religionslehre

Leubner landete über Nordrhein-Westfalen schließlich in Bayern. Da musste die junge Frau wieder auf die Universität gehen und nochmal Prüfungen in ihren Fächern Deutsch, Sozialkunde und Religionslehre ablegen. 1990 trat sie eine Stelle am Lodererplatz an, wurde zum Halbjahr 2002/03 Konrektorin und 2007 Schulleiterin als Nachfolgerin von Horst Stoisch.

„Es hat mir immer Spaß gemacht, ich bin Lehrerin mit Leib und Seele“, betont Leubner. So habe sie selbst immer unterrichtet, „denn ich bin keine Verwalterin“. Und stolz fügt sie an: „Wir hatten immer ein tolles Kollegium und eine gute Atmosphäre im Haus.“ Das sei sehr wichtig, „denn wenn ich Motivation erreichen will, muss ich schauen, dass das Klima stimmt“. Der Begriff der gegenseitigen Wertschätzung stehe bei ihr ganz oben. „Ich habe immer gesehen, was bei uns täglich geleistet wird.“

+ Ein Bild aus den Anfängen der Lehrerzeit: Das Foto oben zeigt Petra Leubner (r.) als junge Lehrerin auf Klassenfahrt mit einer Klasse in Bautzen – vollbepackt mit großem Rucksack. © privat

Leubner habe immer ein sehr gutes Fingerspitzengefühl im Umgang mit Kollegen und Schülern gehabt, ist aus Lehrerkreisen zu hören. Ihre Tür sei stets offen gewesen, für Lehrer und Schüler, und vor allem habe sie zugehört. Der Schulleiterin sei aber auch sehr wichtig, „dass es klare Regeln gibt“. Und was das Thema Respekt angeht: „Den verlange ich nicht nur von den Schülern, sondern auch von mir.“

„Wir haben hier einiges auf die Beine gestellt“

Wenn sie auf die Zeit am Lodererplatz zurückblickt, „dann haben wir hier einiges auf die Beine gestellt“. So etwa das Konzept der sozialwirksamen Schule, „und auch den M-Zug haben wir ausgebaut“. Besonders stolz ist die 65-Jährige auf die Praxisklassen. „Wir haben gesehen, da ist ein hoher Bedarf da, und diese Klassen beziehungsweise Schüler gehören weiter gefördert“, lautet ihr Fazit. „Vieles war möglich, weil ich mich stur dahinter geklemmt habe“, stellt Leubner fest. „Es ist auch wichtig, dass das Kollegium merkt, dass man für eine Sache aus Überzeugung kämpft.“ Sie habe nie aufgegeben, was wohl auch daran liegt, „dass mich der liebe Gott mit einer gehörigen Portion Optimismus ausgestattet hat“. Groß sei bei ihr etwa die Freude gewesen, als der Stadtrat bei der Renovierung der Schule Ja zum Konzept der Lernlandschaften gesagt hat. „Stadtrat und Oberbürgermeister tun sehr viel für die Schulen in der Stadt“, lobt sie.

Ruhestand? Nach Reisen geht‘s ans Seniorenstudium Psychologie

Wenn sie an ein lustiges Erlebnis zurückdenkt, fällt ihr ein Abschlussstreich der Schulabgänger ein, als die gebürtige Sächsin noch nicht lange in Erding war. „Da musste ich auf dem Schulhof mehrere Strophen eines bairischen Gedichts vorlesen – aber ich hab’ mich durchgequält“, erzählt Leubner lachend. Und: „Mittlerweile verstehe ich alles.“

Heute wird Leubner offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Aber Ruhe gibt die umtriebige Frau nicht. „Zuerst sind Reisen nach Schlesien angesagt, nach Breslau und Hirschbergtal. Dann geht’s an die Adria und nach Wien und im November mit Freunden drei Wochen nach Südafrika“, erzählt sie. Auch will sie sich verstärkt dem Lesen, der Oper, dem Theater und Wandern widmen – ehe sie wieder die Schulbank drückt: „Im Frühjahr beginne ich ein Seniorenstudium Psychologie“, sagt Leubner und lächelt zufrieden.