Harmonie Moosinning: Gauehrenzeichen für Schützenmeister Meusburger

Von: Gabriele Gams

Für langjährige Treue und Verdienste gab es Auszeichnungen (v. l.): Schützenmeister Thomas Meusburger, David Auerweck, Peter Huber, Georg Killi, Reinhard Kirmair, Wolfgang Reiter und Vize-Gauschützenmeister Erich Bottesch. © gams

Thomas Meusburger von Harmonie Moosinning wurde mit Ehrenzeichen ausgezeichnet. Auch weitere Mitglieder wurden bei der Hauptversammlung gewürdigt. Der Verein will die Jugendarbeit verstärken.

Moosinning – Auf ein durchwachsenes Vereinsjahr blickten die Schützen von Harmonie Moosinning in ihrer Jahreshauptversammlung zurück. Nicht nur verdiente Mitglieder wurden bei der Gelegenheit geehrt, auch für den Schützenmeister selbst gab es eine Auszeichnung.

Die Weihnachtsfeier hatte der Verein aufgrund der Pandemie absagen müssen, jedoch konnte das Königsschießen durchgeführt werden. Die Erlöse auf dem Sommerfest und dem Starkbierfest wurden an den Helferkreis Anton gespendet. Ein Höhepunkt war laut Schützenmeister Thomas Meusburger die Übernahme der Patenschaft beim Jubiläum von Falke Moosinning.

Die Jugendarbeit soll wieder verstärkt werden, betonte Meusburger. Derzeit schießen die Jugendlichen mit den Falken Moosinning in einer Schießgemeinschaft im Rundenwettkampf der Jugend.

Kassier Christian Wutz konnte von einem leichten Plus in der Vereinskasse berichten. Die Kassenprüfer Manfred Wutz und Karl Huber bestätigten eine ordentlich geführte Kasse und die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Sportleiter Günther Killi berichtete von den sportlichen Aktivitäten im Vereinsjahr. So fanden das Königsschießen und die Vereinsmeisterschaft statt. Die Schützen von Harmonie Moosinning sind im Rundenwettkampf am Start. Schriftführerin Johanna Behrens berichtete von der Teilnahme am Fest in Oberding, einer Radltour nach Oberschleißheim und dem Volkfestbesuch in Erding.

Nach den Berichten standen Ehrungen auf der Tagesordnung. Der Vize-Gauschützenmeister Erich Bottesch und Schützenmeister Meusburger zeichneten langjährige Mitglieder aus. Diese erhielten nicht nur Nadeln und Urkunden des Bayerischen Sportschützenbundes, sondern auch Vereinsnadeln, Vereinsurkunden und je ein Präsent. Seit zehn Jahren sind David Auerweck und Wolfgang Reiter dabei. Für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden Georg Killi und Reinhard Kirmair geehrt, für 50 Jahre Peter Huber.

Eine besondere Ehrung hatte Bottesch noch für Meusburger im Gepäck: Für seine Arbeit und Verdienste erhielt er das Gauehrenzeichen in Bronze. Zudem überreichte er an den Verein für dessen 125-jähriges Bestehen einen Fahnennagel des Deutschen Schützenbundes.

