100 Jahre Ortsname Eichenried: Bunter Abend mit Sketch, Einakter, Fotovortrag und mehr

Ein Ort feiert seinen Namen

Von Wolfgang Krzizok schließen

Der Moosinninger Ortsteil Eichenried, der bis dahin Moosinninger Moos hieß, hat am 9. August 1922 offiziell seinen Namen bekommen. Fast auf den Tag genau 100 Jahre später haben die „Mösler“ dieses historische Ereignis gefeiert.

Eichenried – Der „Eichenrieder Bürgermeister“, Moosinnings stellvertretener Rathauschef Werner Fleischer, begrüßte die Gäste in der festlich dekorierten und gut gefüllten Weindl-Halle. „Lasst uns ein Fest feiern und den Alltag vergessen, lasst uns nicht an Krieg oder Pandemie denken“, sagte er und übergab an Bürgermeister Georg Nagler. Der zapfte zum ersten Mal ein Fass Bier an und war froh, „dass es einigermaßen unfallfrei“ über die Bühne gegangen ist.

In seiner Festansprache berichtete Nagler, dass er immer der Meinung gewesen sei, Ortsnamen hätten sich aus der Geschichte ergeben, sie seien nach einer ansässigen Familie oder den örtlichen Gegebenheiten, etwa „Furt“ oder „Berg“, entstanden. In Moosinninger Moos war es aber so, „dass die Bewohner dort nicht mehr nur die Leute im Moos sein, sondern einen eigenen Namen haben wollten. Das war mir davor nie bewusst.“ Auch sei es darum gegangen, dass die Kirche einen Platz erhalte.

100 Jahre Ortsname Eichenried: „Die Leute haben dafür gekämpft“

„Das war ein Prozess von neun Jahren, und die Leute haben dafür gekämpft“, meinte Nagler anerkennend. Die Königliche Regierung habe den Namen Eichenried abgelehnt, weil es schon ein Eichenried im Landkreis Aichach gebe. Man hatte schon Ideen wie Kleineichenried oder Pschorrkirchen, als nach neun Jahren doch die Genehmigung für den Namen Eichenried kam. „Man merkt: Geschichte ist nicht gegeben. Das hat mich beeindruckt“, so Nagler.

Stellvertretend für alle Ehrenamtlichen, die bei den Feierlichkeiten mitgeholfen haben nannte er Renate Schraufstetter. Was sie geleistet habe, allein bei der Jubiläumsausstellung, sei aller Ehren wert. „Bei ihr sieht man, welche Leidenschaft und welche Liebe zur Gemeinde dahintersteckt“, so Nagler.

Alle Eichenrieder hätten die Tradition der Leute aus dem damaligen Moosinninger Moos weitergeführt. Der Zusammenhalt zeige: „Wir sind nicht bloß die Mösler.“ Dieser Zusammenhalt habe sich auch beim Jubiläum gezeigt: „Alle Vereine waren sofort dabei.“

+ Musikalische Erinnerung: Das „Möslerlied“, vorgetragen von Mitgliedern des Kirchenchors, fand großen Anklang. © Wolfgang Krzizok

„Sogar ich konnte noch was lernen über Eichenried“, meinte Fleischer lachend. Gemeinsam mit Barbara Gruber überreichte er an Steffi und Fanny Weindl Blumen als Dank dafür, dass die Familie die Halle und die nötigen Geräte für den Aufbau von Bühne und Dekoration kostenlos zur Verfügung gestellt habe. Auch das sei ein Beispiel dafür, wie die Eichenrieder zusammenhalten.

Organisatorin Schraufstetter gab in zwei kurzen Lichtbildervorträgen einen Einblick in die Eichenrieder Historie, blickte auch zurück auf die Geschichte der Kirche und der Vereine im Moos.

Danach hieß er „Bühne frei“ für den kurzen Einakter „Das Moos“, der im Jahr 1867 spielt und von Pfarrer Josef Forster geschrieben wurde. Nepomuk (Peter Bauer), der Binder Max (Christoph Stangl), der Steer Sepp (Jürgen Lehrhuber) und der Brenner Sepp (Leo Brenninger) treffen sich beim Zengerwirt (Hubert Scheckenhofer) und reden darüber, wie schwer ihr Leben im Moos und vor allem das Torfstechen ist.

100 Jahre Ortsname Eichenried: „Bitte lasst‘s das Möslerlied nicht sterben“

„Wie kann man nur im Moos bauen, da säuft doch alles ab“, meint der Binder, und der Nepomuk erzählt, wie unbeliebt die Mösler sind: „Einmal war ich in Moosinning, da haben sie die Türen zugehalten, damit die Mösler nicht reinkommen.“ Und der Steer Sepp fragt sich: „Was hab’ ich verbrochen, dass ich im Moos gelandet bin?“ Wie er das alles mit seinen Kindern schaffe, wird der Binder gefragt. „Sobald sie zwölf Jahre alt sind, müssen sie raus, sich was suchen und auf eigenen Beinen stehen“, erklärt er. Wenn es im Moos regnet, „da spült’s dir die Fische bei der Haustür rein“, meint schließlich der Brenner und fasst zusammen: „A jeder, der ins Moos geht, is a Depp – da gibt’s nur Stauden und Wasser!“

Das „Möslerlied“, vorgetragen von, laut Fleischer „sangesfreudigen Frauen aus Eichenried – und aus Eicherloh ist auch eine dabei“, war der nächste Höhepunkt. „Das wird viel zu selten gesungen“, meinte Fleischer: „Bitte lasst’s das Lied nicht sterben. Bewahrt es, dass es nicht vergessen wird.“

Dann war die Katholische Frauengemeinschaft am Zug. Bärbel Kübelsbeck, Annemarie Limmer und Angela Schimpf führten einen Sketch auf, den Schraufstetter geschrieben hat und in dem es um die Namensfindung von Eichenried ging: „Wie es war, oder gewesen sein könnte“.

Limmer, deren Gesicht ein sattes Veilchen zierte („I hob heid scho grafft!“), philosophierte mit ihren Freundinnen über den Namen Moosinninger Moos, mit dem es schon „ein Gfrett“ ist. „Vorn a Moos, hint a Moos, in der Mittn lauter ,n’“ – das sei doch kein Name. Außerdem könne man „Moosinninger Moos ned auf boarisch song“.

+ Wie es gewesen sein könnte (v. l.): Im Sketch von Renate Schraufstetter spielten Bärbel Kübelsbeck, Angela Schimpf und Annemarie Limmer. © Wolfgang Krzizok

„Torfdorf“, „Torfbahnhausen“ und „Moosing“ waren einige Vorschläge, die sie in die Runde warfen. „Na, Moosing ned, sonst werd’n mia no mit Moosinning verwechselt“, sagten die Frauen kopfschüttelnd, wofür es tosenden Applaus von den Zuhörern gab. Über „Josefseich“ und „Königseich“ landete das Trio bei „Eichenried“, dem Vorschlag, den Herta König, Inhaberin des Pschorrguts, letztlich gemacht hatte. „Und des Beste ist, des konn ma boarisch aussprecha: Oachariad!“, stellten die drei Frauen unter großem Gelächter fest.

Schraufstetter bedankte sich bei den Schauspielerinnen und berichtete, dass Limmers Veilchen keineswegs aufgeschminkt war: „Ihr ist beim Aufbau der Torfhütte ein Balken ins Gesicht gefallen“, verriet sie. „Das war ein krönender und humorvoller Abschluss“, betonte Fleischer, übers ganze Gesicht strahlend. Als Zugabe gab es noch einmal das „Möslerlied“, ehe der offizielle Teil beendet war. Am Sonntag fand zum Ausklang ein Festgottesdienst mit anschließendem Weißwurstessen statt.