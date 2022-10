1500 Euro vom Helferschwein fürs Leserhilfswerk

Bei der Vorpremiere von Martin Langers (r.) neuem Programm übergab dieser gemeinsam mit Harry Hoyler (l.) vom Verein Helferschwein 1500 Euro an EA-Redakteur Wolfgang Krzizok für das Leserhilfswerk der Heimatzeitung. © lilpics

Der Verein Helferschwein unterstützt das Leserhilfswerk der Heimatzeitung. Wir sagen danke!

Moosinning – „Zeitmillionär“ heißt das neue Programm von Markus Langer. Die Vorpremiere fand beim Wirt in Hallbergmoos statt, und der Kabarettist nutzte die Gelegenheit, Gutes zu tun.

Langer, der im Vorstand beim Moosinninger Verein Helferschwein ist, übergab zusammen mit dessen Vorsitzendem Harry Hoyler 1500 Euro für das Leserhilfswerk Licht in die Herzen des Erdinger/Dorfener Anzeiger. Das Geld nahm Redakteur Wolfgang Krzizok entgegen, ebenfalls Mitglied bei Helferschwein. „Wir spenden viel in die Ukraine und zuletzt auch ins Ahrtal, wo es nach der Flutkatastrophe immer noch furchtbar aussieht“, sagte Hoyler, „aber wir werden nicht die Menschen hier in unserer unmittelbaren Umgebung vergessen“. Auch Langer betonte, wie wichtig es sei, „vor der Haustür zu helfen“.

red