300 Kubikmeter Hilfsgüter sind auf dem Weg

Von: Wolfgang Krzizok

Einsatzbereit: Kurz vor der Abfahrt nach Polen haben sich Fahrer und Helfer noch zum Foto versammelt. © Wolfgang Krzizok

Rund 20 Fahrzeuge sind am Mittwoch in Eichenried aufgebrochen, um dringend benötigte Hilfsgüter in die Ukraine zu bringen.

Eichenried – Im Hilfskonvoi ist auch ein Reisebus mit einem Dutzend Reportern unterschiedlicher Medien. Auf dem Rückweg soll der Bus möglichst mit Flüchtlingen besetzt sein. Organisiert hat das alles der Verein Helferschwein, unter der Federführung von Harry Hoyler und Markus Langer. „Eigentlich war es die Idee vom Markus, dass wir helfen müssen“, sagt Hoyler. Nach diversen Aufrufen wurden die Helfer von Spenden überrollt.

Comedian Langer ist bereits am Morgen von Ingolstadt aus mit 20 Fahrzeugen gen Osten gestartet, in Eichenried geht es gegen Mittag los. Unter anderem machen sich fünf Lkw, bis unters Dach gefüllt mit Lebensmitteln, auf den Weg, außerdem ein 40-Tonner, den die Messebaufirma Damböck kostenlos zur Verfügung gestellt hat.

„Seit Samstag arbeiten wir praktisch durch“, erzählt Hoyler, der ziemlich müde aussieht. Lachend fügt er an: „Seitdem bin ich täglich so auf zweieinhalb Stunden Schlaf gekommen – am Tag, weil in der Nacht musste ich Whatsapps und Mails beantworten.“ Von der Spenden- und Hilfsbereitbereitschaft ist er überwältigt. Rund 300 Kubikmeter an Hilfsgütern habe man verladen, etwa 200 Kubikmeter liegen noch in der Halle und sollen demnächst in die Ukraine gebracht werden.

An Geldspenden seien rund 30 000 Euro eingegangen, sogar aus den USA sei eine Überweisung über 100 Euro eingetroffen. Hoyler erzählt – sichtlich bewegt – die Geschichte eines Mannes aus Niederbayern, der ihn angerufen hat. „Er hat gesagt, er bringt einen Pferdehänger vorbei, in dem er normalerweise seine Turnierpferde fährt, vollgepackt mit Hilfsgütern. Und dann hat er mir gesagt, er würde mir auch noch ein bissl Diesel-Geld mitgeben, ob 6000 Euro in Ordnung wären. Da war ich sprachlos – und das kommt ganz selten vor.“ Dann klingelt auch schon wieder sein Handy. „Es ist der Wahnsinn. Nach einem Anruf habe ich drei Anrufe in Abwesenheit und vier Whatsapps“, meint er kopfschüttelnd.

Währenddessen beladen Helfer unermüdlich die Fahrzeuge, die von Firmen kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Roland Hefter blickt zufrieden auf die Ladefläche eines voll beladenen Transporters, den er von einem Spezl bekommen hat. „Natürlich fahr ich mit“, sagt der Münchner Liedermacher und SPD-Stadtrat, bevor er die Türen schließt.

Herzensangelegenheit: Auch der Münchner Liedermacher und Stadtrat Roland Hefter ist dabei. © Wolfgang Krzizok

Armin Landshammer hievt mit dem Gabelstapler Paletten mit Getränken im Wert von einigen tausend Euro, gestiftet von der Firma alpha, in ein Fahrzeug. Auch der Erdinger hilft seit Tagen mit und ist beim Konvoi dabei.

Zur gleichen Zeit ist Olaf Breil auf dem Hof unterwegs und schaut, dass seine Fahrzeuge bereit sind. „Wir von Trisport Erding haben zwei Sprinter gemietet und sie mit Sachspenden gefüllt“, erzählt er stolz. Auch er wird den Konvoi begleiten. Ebenso wie Stefan Alberts. Er ist mit einem Transporter gekommen und sagt im breitesten Sächsisch: „Mein Chef hat mir gestern Abend gesagt, dass ich hierher fahren soll.“ Sein Chef ist Eigentümer der Chemnitzer Wurstspezialitäten GmbH und hat seinen Angestellten mit einem Transporter voller Wurstwaren nach Eichenried geschickt. „Und das soll ich auch noch abgeben“, sagt er verschmitzt und drückt Hoyler 400 Euro in die Hand.

Der kommt kaum zum Verschnaufen. Immer wieder schallen „Harry“-Rufe über den Platz, er hetzt von einem Interview zum nächsten und muss zwischendurch noch nach seiner Frau Elena sehen, die im Bett liegt und sich vor der Abfahrt noch einmal ausruht. „Sie ist fix und fertig, sie ist über sich hinausgewachsen“, stellt Harry Hoyler anerkennend fest. „Sie hat zuletzt Tag und Nacht telefoniert und hat alles organisiert.“ Sie mache sich große Sorgen um ihre Familie in der Ukraine. Zumindest habe sie erfahren, dass die Schwester mit ihrem Kind mittlerweile in Polen in Sicherheit sei.

Ein Ort wenige Kilometer entfernt von der polnisch-ukrainischen Grenze ist das Ziel des Konvois. Dort sollen ukrainische Lkw die Waren abholen. Ob er mit Problemen rechnet? „Keine Ahnung“, meint Harry Hoyler schulterzuckend. „Das lassen wir auf uns zukommen.“

Konvoi Marsch! Insgesamt 40 Fahrzeuge sind gestern von mehreren Orten aus aufgebrochen – viele aus Eichenried. © Wolfgang Krzizok

Bevor die letzten Fahrzeuge und der Bus aufbrechen, erscheint Kreisdekan Michael Bayer. Er habe sich sehr darüber gefreut, dass er angerufen worden sei, um den Helfern Gottes Segen mit auf die Reise zu geben. „Ich ziehe meinen Hut vor allen, die etwas gegeben haben“, sagt der Pfarrer. „Ein Vergelt’s Gott auch von meiner Seite.“

Nach einem Friedensgebet, in das er vor allem die Menschen in der Ukraine einbezieht, und einem gemeinsamen Vater Unser schickt Bayer die Helfer auf die Reise: „Gute Fahrt, Gottes Segen – und kommt gesund wieder.“