Sanierung: Geh- und Radweg an der B 388 gesperrt

Arbeiten bei Eichenried - Bushaltestellen werden verlegt

Das Staatliche Bauamt Freising saniert ab Montag, 2. August, bis voraussichtlich 27. August den Geh- und Radweg entlang der B 388 östlich und westlich von Eichenried. Der Weg muss dafür gesperrt werden.

Eichenried – Das Staatliche Bauamt Freising saniert ab Montag, 2. August, den Geh- und Radweg entlang der B 388 östlich und westlich von Eichenried. Das teilt die Behörde mit. Ausbrüche, Längs- und Querrisse sowie abgebrochene Kanten am Fahrbahnrand sollen danach der Vergangenheit angehören.

Die etwa 2,2 Kilometer lange Sanierungsstrecke ist in drei Abschnitte unterteilt. Im Westen beginnt der erste, etwa 1,1 Kilometer lange Abschnitt bei Zengermoos und reicht bis zur Waldstraße. Der Radweg erhält dort eine neue Asphaltdeck- und teils eine neue Tragschicht. Der zweite, etwa 500 Meter lange Abschnitt reicht von kurz vor dem Hotel Jagdschlössl bis zur Metzgerei Brummer, der dritte vom östlichen Ortsausgang Eichenried bis zur Greißlstraße. In diesen beiden Bereichen erhält der Radweg eine neue Deckschicht.

Die Arbeiten beginnen am Montag, 2. August, und dauern voraussichtlich bis 27. August. Der Weg wird während der Arbeiten voll gesperrt, eine Umleitung für Radfahrer ist ausgeschildert. Sie führt über das rückwärtige Straßennetz.

Während der Bauarbeiten werden zudem zwei Bushaltestellen verlegt: Der Halt „Waldstraße“ westlich von Eichenried in Fahrtrichtung Ismaning wandert um einige Meter in Richtung Verkehrsinsel; und die Haltestelle „Gh. Pschorrschwaige“ liegt vorübergehend etwa 120 Meter weiter westlich. Die Bushaltestellen in Fahrtrichtung Erding bleiben unverändert.

