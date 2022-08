Tobias (25) weiter vermisst: Er war offenbar verletzt und „stark alkoholisiert“ - Angehörige von Krisen-Team betreut

Von: Markus Christandl, Magdalena Höcherl, Bastian Amann, Timo Aichele

Ein rotes Hawaii-Hemd und eine Lederhose trug Tobias Dreiseitel am Freitag auf der Brasswiesn. Nun wird der 25-Jährige vermisst. © privat

Seit Freitagabend sind Freunde und Familie von Tobias Dreiseitel aus Eichenried in Sorge. Der 25-Jährige verschwand auf dem Brass Wiesn Festival und ist seitdem nicht aufgetaucht.

Update vom 8. August, 16.31 Uhr: Der 25-jährige Tobias Dreiseitel aus Moosinning, wird seit dem späten Freitagabend vermisst. Bereits am Samstag startete die Polizei mit umfangreichen Suchmaßnahmen.

25-Jähriger vermisst: Polizei setzt Suche fort

Das Handy des Vermissten war am Tag seines Verschwindens bereits seit zirka 22.30 Uhr nicht mehr erreichbar und ist bis heute ausgeschaltet oder ohne Stromversorgung. Laut Polizeibericht war es zuletzt im Bereich des Festivalgeländes eingeloggt, so die polizeiliche Auswertung über den Netzbetreiber. Auch ein möglicher automatisierter Standortverlauf des Mobiltelefons über einen Cloudspeicher wurde von den Beamten überprüft, jedoch ohne weitere Erkenntnisse.

Die Polizeiinspektion Neufahrn setzt ihre Suchmaßnahmen weiter fort und wird dabei erneut von der Polizeihubschrauberstaffel und Kräften der Zentralen Ergänzungsdienste Erding sowie den umliegenden Dienststellen unterstützt. Die Angehörigen werden derzeit von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Update vom 8. August, 12.28 Uhr: Elf Einsatzkräfte der Suchhundestaffel IHV e.V. versuchten am Sonntagabend und in der Nacht zum Montag mit sieben Hunden eine Spur des jungen Mannes zu finden. Sie trafen sich nahe des Festivalgeländes mit Angehörigen des vermissten Tobias. „Und wurde ein Geruchsobjekt übergeben“, berichtet Jenny Füchsel, die Staffelführerin der Sektion Freising. Die Hunde nahmen den Geruch auf und zogen einheitlich die Heidestraße entlang Richtung Norden, in den Ort hinein. Viereinhalb Stunden lang war das Team hier unterwegs. Dann verlor sich die Spur, und die Hunde waren auch müde.

25-Jähriger nach Festival vermisst: Suchhundestaffel im Einsatz

„Der junge Mann war zu diesem Zeitpunkt schob über 40 Stunden vermisst“, sagt Füchsel. Eine Witterung aufzunehmen, die über 24 Stunden nach Verschwinden läge, sei für die Tiere sehr schwierig, „wenn nicht fast unmöglich, da ist man eigentlich chancenlos“. Zumal die Umstände am Freitagabend, zum Zeitpunkt des Verschwindens, sehr komplex waren: viele Besucher, Regen, feuchter Boden.

Nach wie vor wird auch via Facebook intensiv nach dem Vermissten gesucht. Offenbar wurde er „stark alkoholisiert“ und verletzt zuletzt gegen 23 Uhr am Eingang des Campingplatzes gesehen, als das Gelände am Freitagabend wegen des Unwetters geräumt wurde. Echinger werden nun gebeten, Garagen und Scheunen abzusuchen. Andere Festivalbesucher sollten ihre Smartphones und Kameras checken, ob der Vermisste möglicherweise auf Fotos zu sehen ist.

Ursprungsmeldung vom 7. August, 2022:

Eching/Eichenried - Der 25-jährige Tobias Dreiseitel aus Eichenried wollte mit zwei Freunden unbeschwert auf der Brass Wiesn feiern. Seit Freitagabend wird er nach Angaben der Polizei aber vermisst. Gegen 21 Uhr verloren sich die Freunde aus den Augen. Wenig später brach auch der telefonische Kontakt ab.

Eichenried: 25-Jähriger nach Festival vermisst

An diesem Abend wurde auch das gesamte Festival am Echinger See im Landkreis Freising wegen eines Unwetters abgebrochen. Tausende machten sich auf den Heimweg. Von dem 25-Jährigen fehlte fortan jede Spur, am Samstag meldeten die Freunde ihn bei der Polizei als vermisst. Auch in den sozialen Netzwerken kursieren Suchaufrufe.

Umfangreiche Suchmaßnahmen mit Unterstützung eines Hubschraubers, der Wasserwacht, der Feuerwehr und der Rettungshundestaffel blieben am Samstag bis in die frühen Morgenstunden ohne Erfolg.

Tobias nach Brass-Wiesn-Abbruch vermisst

Der Vermisste trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens ein weinrotes Hawaiihemd und eine braune Lederhose. Er ist etwa 1,75 Meter groß und schlank, hat braun/grüne Augen, kurze, dunkelbraune Haare mit Seitenscheitel, und trug zuletzt eine Halskette von S-Oliver. Zeugenhinweise an die Polizei unter Tel. (0 81 65) 95 10-0.