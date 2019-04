Wirt erklärt: Darum darf die AfD in mein Gasthaus

Ist am Montag, 29. April, in Eichenried zu Gast: AfD-Fraktionsvorsitzender Alexander Gauland.

Veranstaltung mit Alexander Gauland beim Stangl in Eichenried

AfD-Fraktionsvorsitzender Alexander Gauland spricht am Montag im Gasthaus Stangl in Eichenried. Wir fragten Wirt Richard Stangl: Warum darf Gauland in Ihr Gasthaus?