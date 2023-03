Alles dreht sich um den Maibaum: Torpedo Club Moosinning mit üppigem Programm

Von: Wolfgang Krzizok

Ein bewährtes Team ist der Torpedo-Vorstand (vorne, v. l.): Patrick Ismair, Vorsitzender Alex Auerweck und Maxi Schönig sowie (hinten, v. l.) Georg Humplmair, Sebi Schmid, Anton Riedler, Basti Humplmair und Johannes Huber. © krzizok

Für die Mitglieder des Torpedo Club Moosinning stehen vier harte Wochen an. Am morgigen Samstag heißt es „Da Bam kimmt“, und dann dreht sich bis zum 1. Mai alles um den Maibaum. Der war auch zentrales Thema in der Jahreshauptversammlung.

Moosinning – Schriftführer Anton Riedler blickte zurück auf die Aktivitäten im vergangenen Jahr. Erster Höhepunkt war im März der Diebstahl des Ismaninger Maibaums zusammen mit den Unterföhringer Burschen. Es war zum ersten Mal in der Geschichte des Ismaninger Burschenvereins – und den gibt es seit 1894 – dass ihnen der Maibaum gestohlen wurde.

Wenig später gewann Torpedo-Mitglied Johannes Huber ein Beer-Pong-Turnier bei den Unterföhringer Burschen. Bei ihrem Sommerfest konnten die Torpedos viele Gäste begrüßen. Im November wurde zusammen mit dem Harley-Club die Zufahrtsstraße zum Vereinsheim geteert.

Finanziell sind die Torpedos gut aufgestellt. Wie Vorsitzender Alex Auerweck berichtete, betrug der Kassenstand zum Jahresende rund 23 000 Euro – noch ohne den Zuschuss der Gemeinde für das Teeren der Straße.

Heuer werde es wieder ein Sommerfest geben, den Christkindlmarkt und die Christbaumversteigerung. Doch jetzt gilt die Aufmerksamkeit erst einmal dem Maibaum. Oder wie es Torpedo-Gründungsmitglied und Vorsitzender des FC Moosinning Karl Thumbs in der FCM-Versammlung formulierte: „In den nächsten vier Wochen haben die Torpedos das Zepter in der Hand.“ Im Maibaumstüberl am Vereinsheim, das täglich ab 18 Uhr offen hat, ist ein reichhaltiges Programm geplant.

Programm: 1. April: 12 Uhr, „Da Bam kimmt“; 2. April: 10 Uhr, Weißwurstfrühschoppen; 3. April: Kesselfleischessen; 4. April: „Weißbier-Dienstag“; 5. April: „Giggalgrillen“; 6. April: „Cuba Night“; 7. April: Steckerlfischgrillen ab 11 Uhr; 8. April: „2000er-Disco Night“; 9. April: Schafkopfturnier ab 14 Uhr; 13. April: Spareribs; 14. April: „1-2-3 Party“; 15. April: „90er- und Malleparty“; 16. April: Bayerischer Abend; 17. April: Maurermontag; 18. April: Elektrikerdienstag; 19. April: Watt-Turnier; 20. April: Karaokeabend; 21. April: „Apres Ski Party“; 22. April: Bier- und Weinfest; 23. April: Knedlfest; 24. April: Kesselfleischessen; 26. April: Rollbratenessen; 27. April: „Rave in Tracht“; 28. April: „Goaß- und Rüscherlparty“; 29. April: Madlwach – „Aussa mit de Depf“; 30. April: Kabarettabend mit Stefan Otto; 1. Mai: Maifest ab 10 Uhr, Ausklang mit der Band „Inferno“.