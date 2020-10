Alpenrose-Vorstand ist wieder komplett

Der Moosinninger Trachtenverein Alpenrose hat wieder einen kompletten Vorstand. Neuer Vorsitzender ist Erwin Hupfer.

Moosinning – Der Moosinninger Trachtenverein Alpenrose hat wieder einen kompletten Vorstand. Nach dem plötzlichen Rückzug des bisherigen Vorsitzenden Christoph Uschold, der mittlerweile aus dem Verein ausgetreten ist, hatte dessen Stellvertreterin Ingrid Bies die Geschäfte geführt. Sie hat jetzt nicht mehr als Vorsitzende kandidiert, bleibt dem Verein aber als Beisitzerin erhalten. Neuer Vorsitzender, der in der Jahreshauptversammlung beim Daimerwirt einstimmig gewählt wurde, ist Erwin Hupfer.

Auf den früheren Vereinschef ging Bies bei ihrem Rechenschaftsbericht nur mit einem Satz ein und sagte: „Christoph Uschold ist zum 31. Dezember 2019 ausgetreten.“ Dann erzählte sie von den Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr, berichtete unter anderem von acht Vorstandssitzungen, vom Weißwurst-Frühstück mit den Torpedos, von der Maibaum-Wache und von den rund 3000 Gästen beim gemeinsamen Maifest bei Traumwetter: „Das war der Wahnsinn.“ Höhepunkt war schließlich das 100-jährige Gründungsfest im Oktober mit Festgottesdienst und Festzug durch die Gemeinde.

Eine wichtige Veränderung gab Bies bekannt: „Wir sind nicht mehr beim Oberwirt, sondern unser Vereinswirt ist ab sofort der Daimerwirt. Das ist so abgesprochen. Unsere Fahne bleibt aber beim Oberwirt.“

+ Georg Auerweck ist neues Ehrenmitglied bei Alpenrose Moosinning. © Wolfgang Krzizok

Bies bedauerte, dass wegen Corona die für den 17. März geplante Jahreshauptversammlung habe abgesagt werden müssen, außerdem seien 2020 alle Feste und Aktivitäten ausgefallen. Die für den 21. November geplante Weihnachtsfeier soll aber stattfinden. Außerdem seien für kommendes Jahr Jahreshauptversammlung (22. März), Maitanz (8. Mai), Fronleichnam (3. Juni) und das Theater Ende Oktober im Terminkalender eingetragen.

Kassierin Sandra Bauer erklärte in ihrem Kassenbericht, dass der Verein im Geschäftsjahr 2019 ein kleines Plus gemacht habe und nun über ein Gesamtguthaben von rund 14 000 Euro verfüge. Nach der einstimmigen Entlastung wurden unter Leitung von Reinhard Kubo die Neuwahlen durchgeführt. Sie dauerten nur wenige Minuten, weil es nur jeweils einen Kandidaten gab, der ohne Gegenstimmen gewählt wurde – alles per Akklamation.

Die letzte offizielle Amtshandlung von Bies war die Ernennung von Ehrenmitgliedern. Neben den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Daniela Stimmer und Beate Westermeier wurde diese Ehre auch Georg Auerweck zuteil. „Ich bin fast in jedem Moosinninger Verein“, sagte er schmunzelnd. „Jetzt bin ich 70, jetzt werde ich überall Ehrenmitglied.“

Auch für Bies gab es noch ein Geschenk, das Sophie Springinsfeld überreichte. „Du hast einen Posten übernehmen müssen, den du nie, auf gar keinen Fall, haben wolltest, hast aber Kraft, Mut und Nerven bewiesen“, sagte die Schriftführerin. „Ohne dich würden wir nicht so dastehen.“

Das Schlusswort hatte der neue Vorsitzende. Er sei beim Wirt gesessen, „nebenan war die gefühlte 20. Krisensitzung“. Dann habe man ihn gefragt, ob er nicht den vakanten Posten des Vorsitzenden übernehmen wolle. „Ich bin ein Vereinsmensch und habe mir gedacht: Es gibt den Verein seit 100 Jahren, es kann nicht sein, dass Schluss ist.“ Für ihn sei klar gewesen: „Wir müssen was machen.“ Hupfer sagte, er habe noch einige andere Leute „bearbeitet“, die sich dann ebenfalls dazu bereit erklärt hätten, im Vorstand mitzumachen – „Und jetz schau ma moi.“

Der neue Vorstand 1. Vorsitzender: Erwin Hupfer

2. Vorsitzender: Heini Bauer

Schriftführerin: Sophie Springinsfeld

Kassierin: Sandra Bauer

2. Kassier: Stephan Alschinger

Beisitzer: Verena Bies (Jugend), Ingrid Bies (Feste und Feiern), Robert Weinfurtner (Theater)

Ansprechpartner Homepage: Robert Weinfurtner

Wolfgang Krzizok