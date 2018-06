77-Jährige übersieht Radler - Richter lässt Milde walten

Wegen fahrlässiger Körperverletzung muss eine 77 Jahre alte Moosinningerin 1200 Euro Schmerzensgeld zahlen.

Moosinning/Erding – Richtig gemenschelt hat es in einer Verhandlung vor dem Amtsgericht Erding. Wegen fahrlässiger Körperverletzung war eine 77 Jahre alte Moosinningerin angeklagt. Den Saal verließ sie ohne Strafe. Sie muss allerdings 1200 Euro Schmerzensgeld zahlen.

Nach Anklage der Staatsanwaltschaft Landshut hatte die Rentnerin am 16. Juni vergangenen Jahres beim Verlassen einer Hofausfahrt in Moosinning einen Motorradfahrer übersehen. Dieser prallte frontal in die Flanke des Autos, wurde über dasFahrzeug geschleudert und landete auf dem Asphalt. Dabei zog sich der 46 Jahre alte Moosinninger schwere Verletzungen im Beckenbereich zu. Zehn Tage war er in der Klinik und danach sechs Wochen auf den Rollstuhl angewiesen, in der Folge genauso lange auf Krücken. Heute, ein Jahr später, leidet der Techniker immer noch unter den Folgen des Crashs. Immerhin: Er kann wieder voll arbeiten.

Der Witwe war von der Staatsanwaltschaft ein Strafbefehl über 1200 Euro wegen fahrlässiger Körperverletzung zugestellt worden. Verteidigerin Julia Machnicki erklärte zum Ziel des Einspruchs: „Wegen der geringen Schuld streben wir die Einstellung des Verfahrens an.“

Dem schloss sich die Staatsanwältin umgehend an: „Die Angeklagte hat eine absolut weiße Weste, sie hat sich 77 Jahre lang nichts zu Schulden kommen lassen.“ Sie wundere sich auch über die Höhe des Strafbefehls. „Niemand will Sie stigmatisieren“, so die Anklägerin. Die Schuld sei gering.

Die Moosinningerin versicherte, dass sie nach links und rechts geschaut habe. „Aber den Motorradfahrer habe ich nicht gesehen.“ Der sagte aus: „Ich habe die Fahrerin noch angeschaut. Sie ist richtig erschrocken.“

Richter Andreas Wassermann wollte sich der salomonischen Lösung nicht verschließen. Er wies allerdings auf die gravierenden Verletzungen hin. Deswegen müsse ein deutliches Schmerzensgeld heraus kommen. Mit 1200 Euro – wie der Strafbefehl – war die 77-Jährige einverstanden. Dafür bleibt sie straffrei und behält ihren Führerschein.

