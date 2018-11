„Dieser Standort ist einfach schlecht“

Moosinning/Erding – Der Kreistag von Erding trägt die Entscheidung der Gemeinde Moosinning mit, den erst 1996 in Betrieb genommenen Recyclinghof am Fasanenweg ins geplante Gewerbegebiet Bleichbach zu verlegen.

Dies beschloss der Kreisausschuss für Struktur, Verkehr und Umwelt. Es wurde aber auch Kritik an dem neuen Standort laut, dieser sei ungeeignet. Grundsätzlich stellen die Gemeinden die Areale zur Verfügung, während der Landkreis die Höfe baut und betreibt.

Wie berichtet, hat Moosinning den derzeitigen Standort des Wertstoffhofs am Fasanenweg überplant. Dort sollen Wohnhäuser gebaut werden. Diverse neue Grundstücke wurden geprüft, die sich allerdings als nicht geeignet erwiesen. Nun soll die Anlage ins neue Gewerbegebiet Bleichbach kommen.

Waldemar Kaspar von der Abfallwirtschaft in der Kreisverwaltung berichtete, dass die Gesamtfläche etwas mehr als 2000 Quadratmeter betragen werde. 1200 Quadratmeter entfallen auf den geschlossenen, mit Rolltoren absperrbaren Teil, 600 Quadratmeter auf den öffentlichen Containerplatz. Die Ausfahrt mündet auf die Schnabelmoosstraße. „Geplant sind Container für Grüngut, Alteisen, Bauschutt, Kunststofffolien, aber auch Sperrmüll“, sagte Kaspar in der Sitzung.

Das neue Areal muss mit Wasser- und Stromversorgung sowie einer Abwasserentsorgung ausgerüstet werden. Ferner will der Landkreis einen Bürocontainer mit Nasszelle sowie zwei Container für Werkzeug und Lager aufstellen.

Kaspar wies darauf hin, dass es an sich unüblich sei, nach so kurzer Zeit – der aktuelle Wertstoffhof ist erst seit 22 Jahren in Betrieb – eine neue Anlage zu errichten. „Deswegen hat sich die Gemeinde bereit erklärt, die Kosten für die Herstellung der Fläche zu übernehmen“, so Kaspar. Auch den Rückbau am Fasenenweg bezahlt Moosinning. Der Landkreis finanziert hingegen die Flächen, die über das aktuelle Ausmaß hinausgehen.

Insgesamt sind für die Maßnahme rund 480 000 Euro veranschlagt, 70 000 Euro entfallen auf den Landkreis. Hinzu kommen 22 000 Euro für Container und Treppen zu den Wertstoffboxen. „Wir schlagen vor, dafür 100 000 Euro in den Haushalt einzustellen“, sagte Kaspar. Er machte deutlich, dass wegen des extrem hohen Grundwasserstandes eine Tieferlegung der Container zur leichteren Befüllung nicht in Frage komme. Auch eine Rampe scheide aus, weil sie viel zu lang werden müsste, und nicht mehr auf das Grundstück passe. Das gefiel Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) gar nicht. Er pochte darauf, es älteren und gehandicapten Personen so einfach wie möglich zu machen. Nun sollen die Mitarbeiter bei diesem Personenkreis mit anpacken.

Horst Schmidt (SPD) war ebenfalls unzufrieden. „Dieser Standort ist einfach schlecht. Die Gemeinden sollen Flächen melden, die für eine moderne Recyclinganlage geeignet sind.“ Bayerstorfer gab ihm zwar recht, wies aber auf die vergebliche Suche der Kommune hin. Am Ende stimmte der Ausschuss dem Vorhaben zu.