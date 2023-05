Asylcontainer: Gemeinsame Suche nach Alternativen in Moosinning

Von: Veronika Macht

Runder Tisch im Rathaus: Bürgermeister Georg Nagler (r.) und etliche Gemeinderäte diskutierten mit Anliegern der Birkenstraße. © Vroni Macht

Dass an der Birkenstraße in Eichenried Container für Asylbewerber geplant sind, hat hohe Wellen geschlagen. Um die zu glätten, waren die Anlieger am Dienstag ins Rathaus eingeladen.

Eichenried/Moosinning - Dabei zeigte sich: Der Standort ist nicht in Stein gemeißelt. Während im Sitzungssaal zielorientiert diskutiert wurde, demonstrierten draußen einige Bürger mit einem Hupkonzert.



Wie berichtet, hat die Gemeinde die Turnhalle in Eichenried vorübergehend für Asylbewerber zur Verfügung gestellt. Um die Halle frei zu bekommen, wurden Grundstücke gesucht, die der Kommune gehören und baureif sind. Fündig wurde man an der Birkenstraße nahe Fichtenstraße. Nach Bekanntwerden dieser Pläne sei das Wochenende „ein emotionaler Höllenritt“ gewesen, formulierte es eine Anliegerin.



Bürgermeister Georg Nagler (SPD) sowie etliche Gemeinderäte versuchten, den Containerstandort für bis zu 50 Bewohner zu verteidigen. Sie alle betonten, damit nicht glücklich zu sein, man habe jedoch keine Alternativen. Auch habe man sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, sagte 2. Bürgermeister Werner Fleischer (BE), der dazu riet, sich an die große Politik zu wenden: „Die schafft an, wir Gemeinden müssen’s ausbaden.“



Christian Nagler (BB) war 2015 selbst in der Lage, dass von heute auf morgen 40 Asylbewerber in die Nachbarschaft gezogen sind. „Damals hat niemand mit uns gesprochen“ – anders als jetzt, wo man die Anlieger frühzeitig ins Boot holen wolle, um dies „gemeinsam anzugehen, sachlich und ohne Schuldzuweisungen“.



Dafür plädierten auch die Anwohner, die sich ausdrücklich von „rechten Spinnern“ und „dem Zirkus“ vor dem Rathaus distanzierten. Als Betroffene versuche man aber, Alternativen zu finden. Dabei bot eine Eichenrieder Architektin ihre Expertise an. Sie sei ab 2015 Mitglied der Taskforce für Flüchtlingsunterkünfte in München gewesen und sagte: „Eine Containerlösung wie hier hätten wir nie gemacht.“



Für 50 Personen brauche man mindestens 34 Container, „die kriegt man nicht auf das Grundstück“. Es müsse verträglich sein – 50 Männer, ob Deutsche oder andere Nationalitäten, seien einfach zu viel an der Stelle. Reiche der Kanal? Würden die Abstandsflächen eingehalten? All das müsse erst untersucht werden, betonte Georg Nagler. Man habe nur beschlossen, das Grundstück zu prüfen.



„Ich kann nicht glauben, dass das Ganze nicht schon fixer ist als hier gesagt wird“, meinte eine Bürgerin. In einem Schreiben der Gemeinde „klang es so, als wäre schon alles beschlossen“. Dem widersprach Geschäftsleiterin Silvia Hermansdorfer. „Wir haben dem Gemeinderat Optionen vorgestellt, und er hat dieses Grundstück favorisiert. Bevor wir da irgendwas machen, wollten wir auf Sie zugehen“, sagte sie an die Anwohner gerichtet.



Die kritisierten auch, dass nicht alle Möglichkeiten offengelegt wurden – Umnutzung des Schnitzelwirts, Gewerbegrundstücke, die Fläche fürs Feuerwehrhaus oder ein Areal am Badeweiher, das trotz der Nähe zum Freizeitgelände weniger Betroffenheiten auslösen würde. Wobei, auch das wurde betont, man das Problem nicht einfach verlagern wolle.



Einige der Vorschläge seien nicht umsetzbar, sagte Georg Nagler. Über das Grundstück am Weiher könne man aber nochmals diskutieren. Ein Bürger erklärte sich zudem bereit, seine Grundstücke prüfen zu lassen. Auch will man die bisherigen Alternativen gemeinsam mit der Architektin erneut betrachten und Besitzer geeigneter Areale oder Gebäude aktiv ansprechen, fasste Georg Nagler am Ende der gut einstündigen Diskussion zusammen. Und Fleischer stellte noch klar: „Wenn wir diese Möglichkeit schaffen, kann das nicht heißen, dass die Turnhalle mit weiteren Asylbewerbern belegt wird.“ Das habe man auch dem Landratsamt klargemacht.



Einige Bürger warteten vor dem Rathaus, darunter die Initiatoren des Hupkonzerts. Man wolle so auf seine Sorgen aufmerksam machen, sagte einer. Alle betonten jedoch, ihre Kritik richte sich nicht an die Kommunalpolitik, sondern an den Bund. Einer meinte: „Schade ist aber, dass man sich vor Ort nicht stärker wehrt.“ vam