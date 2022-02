Außergewöhnlicher Posten im Haushalt

Moosinning- Gemeinde muss 2200 Euro für die Sanierung der Kirchenuhr zahlen, Bürgermeister Georg Nagler liefert die Erklärung.

Haushaltsberatungen standen in der jüngsten Sitzung des Moosinninger Hauptverwaltungsausschusses auf der Tagesordnung. Bürgermeister Georg Nagler (SPD) lobte zunächst die gute Vorbereitung von Susanne Pröschkowitz, der Leiterin der Kämmerei, und Geschäftsleiterin Silvia Hermansdorfer, ehe es in die Beratungen ging. Es gab nur kleinere Diskussionen – und einen heiteren Moment.

Eine erste Vorberatung hatte bereits Ende Januar im Bauausschuss stattgefunden, erklärte der Bürgermeister, entsprechende Empfehlungen und Beschlüsse seien bereits eingearbeitet worden. „Die Kreisumlage 2022 beträgt 51,7 Prozentpunkte“, erläuterte Nagler. „Die zu erwartenden Einnahmen im Verwaltungshaushalt sind mit 1,56 Millionen Euro gegenüber dem Jahr 2021 geringfügig höher angesetzt.“ Die Einkommensteuer sei mit 5,2 Millionen Euro um rund 200 000 Euro höher geplant. Bei der Gewerbesteuer war im Jahr 2021 eine deutliche Steigerung von 1,8 auf 2,5 Millionen Euro zu verzeichnen. Der Ansatz für 2022 liegt bei 2,2 Millionen Euro. Die Grundsteuer A ist mit 75 000 Euro (Vorjahr 68 900), die Grundsteuer B mit 470 000 Euro (463 000 €) angesetzt. Die Hundesteuer bleibt bei rund 20 000 Euro. „Vorläufig schließt der Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 12,1 Millionen Euro ab, das Haushaltsvolumen ist gegenüber dem Vorjahr um 503 000 Euro höher“, erklärte der Bürgermeister. Die vorgeschriebene Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung in Höhe von 650 000 Euro sei gegeben. „Nach dem Entwurf können 744 500 Euro zugeführt werden.“

Für heuer keine Kredite geplant

Was den Vermögenshaushalt betrifft, so schließe dieser vorläufig mit 10,4 Millionen Euro ab. „Gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 stellt dies eine Minderung des Volumens von 7,9 Millionen Euro dar“, erläuterte der Gemeindechef. Weitere Kreditaufnahmen seien bis 2025 nicht geplant, allerdings sei noch ein Darlehen in Höhe von 1,3 Millionen Euro „als Haushaltsrest aus dem Jahr 2021 übernommen worden“.

Was die Ausgaben betrifft, so sind unter anderem 200 000 Euro für den Rathaus-Umbau, knapp 400 000 Euro für ein Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Moosinning, 900 000 Euro für die Erweiterung der Schule und rund 1,5 Millionen Euro für die Sanierung der Ortsdurchfahrt Eichenried eingeplant. Mehrere 100 000 Euro sind für die Erschließung diverser Baugebiete vorgesehen. Etwas zu wenig erschien Andreas Eschbaumer (CSU) der eingeplante Betrag in Höhe von 115 000 Euro für das Straßensanierungskonzept. Er schlug vor, hier etwas mehr Geld einzustellen, „damit wir nicht die ständige Flickerei haben“. Nagler sagte, er wolle für nächstes Jahr eine Übersicht über den Zustand der Gemeindestraßen anfertigen lassen. Mittelfristig wolle die Gemeinde auch einen Kreisel am Ortsausgang Moosinning beim Rewe in Angriff nehmen. „Es hat geheißen, wir können es machen, müssen es aber selbst bezahlen“, so Nagler. Daher sei es erst im Finanzplan 2023 vorgesehen.

200 00 Euro für die Vereine

Etwas mehr Geld für den Bau und Erhalt von Spielplätzen wünschte sich Anneliese Ways (SPD). Spielplätze seien gerade ein großes Thema, meinte Nagler und spielte auf die Spielplatzsatzungen an, über die in verschiedenen Gemeinden diskutiert wird. „Wir sind mit den anderen Gemeinden im Austausch“, versicherte er. Aufgrund des engen Haushalts habe hier noch nicht alles aufgegriffen werden können.

Tief in die Tasche greift die Gemeinde bei Zuschüssen für die Vereine. Hier stehen gut 200 000 Euro im Plan. „Da sind wir gut dabei“, stellte Nagler fest. „Die Ehrenamtlichen sind uns wichtig, deshalb nehmen wir das Geld auch gerne in die Hand.“

Über einen außergewöhnlichen Posten im Haushalt wunderte sich schließlich Eschbaumer. Die Uhr im Kirchturm Moosinning musste aufgrund eines Blitzschlags erneuert werden. Inklusive der Wartung sind hier 2200 Euro eingestellt. „Sind wir da zuständig?“, fragte der CSU-Gemeinderat, was der Bürgermeister bejahte: „Die Uhr gehört der Gemeinde, das ist eine ganz alte Geschichte.“ Früher hätten die Leute keine Handys und auch keine Armbanduhren gehabt, und so hätten die Gemeinden die Uhren an den Kirchtürmen installiert. Die Uhren seien daher Eigentum der Gemeinde, während die Kirche der Diözese gehört. „Das ist allgemein so, da gibt es sogar Urteile“, ergänzte Hermansdorfer schmunzelnd und fügte an: „Die Pestkapelle gehört übrigens auch uns.“ Und so wurden Haushalts- und Finanzplan einstimmig beschlossen – einschließlich der Reparatur der Kirchturmuhr. WOLFGANG KRIZOK