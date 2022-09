Auto Club fordert Ampel an Moosinninger Problemkreuzung

Von: Wolfgang Krzizok

Sehr unübersichtlich ist der Verkehrsfluss im Kreuzungsbereich Erdinger Straße/Neuchinger Straße in Moosinning aus Sicht von ACE-Kreisvorsitzendem Bernd Vilsmeier (l.) und Anwohner Erhardt Schlesiger. © Hildebrand/ACE

„Mehr Sicherheit für unsere Kinder und Enkel“ fordert der Kreisverband Landshut-Erding des Auto Club Europa e.V. (ACE). Er hat sich die Gemeinde Moosinning vorgenommen. Dort fordert der ACE eine Ampelanlage an der Kreuzung Bundesstraße 388/Neuchinger Straße – und rennt damit offene Türen ein.

Moosinning – An dieser Stelle in Moosinning rollt der Verkehr fast pausenlos. „Früher hat es an dieser Stelle schon einmal eine Bedarfsampel gegeben“, erzählt Bürgermeister Georg Nagler. „Die ist dann weggekommen, dafür ist die Querung errichtet worden.“

Für den ACE ist das zu wenig, meint Kreisvorsitzender Bernd Vilsmeier. Erhardt Schlesiger, ehemaliger Polizist und Fahrlehrer aus Leidenschaft, habe sich Gedanken gemacht, wie es an dieser Stelle weitergehen soll. Dort sei es sehr eng, „neben den verschiedenen Straßen und der Tankstelle gibt es auch noch zwei Bushaltestellen, Zufahrten auf Grundstücke und um die Ecke den Parkplatz eines Wirtshauses“, schreibt Vilsmeier in einer Pressemitteilung. „Übersichtlich ist anders – und einige Fahrer sind auch noch viel zu schnell unterwegs“, meint Vilsmeier, der sich mit Schlesiger und der Regionalbeauftragen im Club-Service, Ursula Hildebrand, vor Ort ein Bild gemacht hat.

Schlesigers Anliegen ist, dass zumindest wieder eine Ampel aufgestellt wird. Diese habe es bereits gegeben, sie sei dann aber nach einem tödlichen Unfall wieder abgebaut worden. „Eigentlich braucht es hier einen Verkehrsplaner“, findet Vilsmeier. „Ich würde das hier als ,Kreuzung mit Herausforderung‘ bezeichnen. Und die Herausforderung ist groß.“

„Ich finde es eine schöne Sache, dass sich da was tut“, sagt Moosinnings Bürgermeister, der die Initiative des ACE ausdrücklich begrüßt, „damit die Sicherheit hier erhöht wird“. Gerade für die Kinder sei es „sehr schwierig, hier die Straße zu überqueren“. Nagler betont allerdings, dass die Gemeinde dort keinen direkten Einfluss nehmen könne. Da es sich um eine Bundes- und eine Kreisstraße handle, sei die Gemeinde „eigentlich außen vor, zuständig ist das Landratsamt“. Seines Wissens sei aber bereits im März dieses Jahres eine Beschau der zuständigen Stellen erfolgt.

Das bestätigt das Landratsamt auf Anfrage. „Nach einem Antrag einer Bürgerin auf Überprüfung einer sicheren Querungshilfe an der B 388 im März 2022 wurde in einer Ortseinsicht von der Verkehrsbehörde des Landratsamts Erding, Polizeiinspektion Erding und Staatlichem Bauamt Freising die Stelle begutachtet“, teilt Pressesprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer mit. „Alle Parteien waren sich einig, dass aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens an der Bundesstraße sowie der Tankstelle im Kreuzungsbereich ein sicheres Queren der Grundschulkinder nur sehr schwer möglich ist.“ Der Ampelverantwortliche des Bauamts habe daraufhin die Umsetzbarkeit einer Lichtzeichenanlage geprüft.

„Der genaue Standort muss in einer Probephase mit einer mobilen Bedarfsampel bestimmt werden“, erklärt Fiebrandt-Kirmeyer, weist aber darauf hin. „dass die genaue Positionierung von mehreren Faktoren abhängt, wie zum Beispiel Grundbesitz und Sichtbarkeit“. Ihr zufolge wurde vereinbart, „dass, sobald eine mobile Bedarfsampel des Staatlichen Bauamts Freising verfügbar ist, diese in Moosinning installiert wird“. Und sie ergänzt: „Dies soll nach Möglichkeit noch in 2022 umgesetzt werden.“