Betrunken und bekifft: Polizei stoppt Kleintransporter

Von: Hans Moritz

Die Polizei stoppte den Transporter-Fahrer auf der B388. © Hans Moritz

„Hier fährt gerade ein vermutlich Betrunkener Richtung Moosinning davon.“ Diese Mitteilung ging am späten Freitagabend aus Eichenried bei der Polizeiinspektion Erding ein.

Moosinning - Eine Streife machte sich auf die Suche und konnte am Fahrbahnrand den Kleintransporter aufspüren. Der Fahrer, ein 32-Jähriger aus Fraunberg, erklärte, ihm sei der Sprit ausgegangen. Die Beamten stellten fest, dass der Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Der Alkomat zeigte 1,3 Promille an. Er musste zur Blutentnahme. Die Polizei stellte den Führerschein sicher und besorgte sich einen Durchsuchungsbefehl für die Wohnung. Dort wurde aber kein weiteres Rauschgift sichergestellt. Der 32-Jährige kam noch in der Nacht wieder auf freien Fuß, hat aber ein Strafverfahren am Hals. ham