Mit 1,5 Promille in Schlangenlinien gefahren

Moosinning - Auf die Schliche gekommen war ihm die Polizei, weil er Zeugen auf der Flughafentangente aufgefallen war, die er in Schlangenlinien befuhr. Eine Streife der Erdinger Polizei stoppte den Ungarn gegen 2.40 Uhr auf der B 388 in Moosinning. Der Schnelltest ergab einen Wert von 1,5 Promille – per Gesetz absolute Fahruntauglichkeit. Der 32-Jährige musste an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben und zur Blutentnahme ins Klinikum. Den Ungarn erwarten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und ein mehrmonatiges Fahrverbot.