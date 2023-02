Baugebiet „Östlich Gfällach“: Garagen sind nicht erlaubt

Die Gemeinde Moosinning will eine Zweckentfremdung als Lagerräume verhindern. Deshalb sind im Baugebiet „Östlich Gfällach“ nur Carports erlaubt.

Moosinning – „Das beschäftigt uns schon seit Jahren“, sagte Moosinnings Bürgermeister Georg Nagler (SPD), als er in der Gemeinderatssitzung den Punkt „Bebauungsplan ,Östlich Gfällach‘ – Satzungsbeschluss“ aufrief. Zuletzt hatte die Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit stattgefunden. „30 Stellungnahmen sind eingegangen“, berichtete der Gemeindechef. Allerdings wurden nur vier Einwendungen von Bürgern diskutiert.

Sie hatten alle das gleiche Ziel: die Genehmigung für die Errichtung von Garagen anstatt der von der Gemeinde favorisierten Carports. Christian Weigand vom Bauamt erklärte, dass eine Zweckentfremdung der Garagen als Lagerräume befürchtet werde, und die Autos dann sonst wo geparkt würden. Als Kompromiss gebe es die Genehmigung zur Vergrößerung der Nebenanlagen, wie etwa Gartenhäuser, von zwölf auf 16 Quadratmeter.

„Ich finde es nicht in Ordnung, ich hätte es gerne gesehen, dort Garagen zuzulassen“, sagte Manfred Lex (CSU). Dem stimmte Anneliese Ways (SPD) zu, denn in Garagen könne man „viele Dinge unterbringen“, und auch Monika Stangl (CSU) sowie Helmut Scharlach (BB) schlossen sich dieser Meinung an.

Marietta Burger-Braun indes sah es ganz anders. „Ich sehe es in anderen Gebieten, da ist in den Garagen alles Mögliche drin, und die Autos stehen dann auf öffentlichen Parkflächen“, betonte die CSU-Rätin. Dem stimmte der Bürgermeister zu, der noch anfügte, dass er ebenfalls festgestellt habe, „dass gerade dort, wo eine engere Bebauung ist, die Garagen nicht für Autos genutzt werden“.

Mit 12:6 Stimmen wurden die Einwendungen der Bürger schließlich zurückgewiesen. Damit bleibt es im Baugebiet „Östlich Gfällach“ dabei: Es dürfen nur Carports errichtet werden und keine Garagen. „Das ist jetzt ein großer Schritt – auch für die Gemeinde“, meinte Bürgermeister Nagler.

Die restliche Beratung ging flott über die Bühne. Regierung von Oberbayern, Planungsverband, Landratsamt, Staatliches Bauamt, Wasserwirtschaftsamt, Bauernverband, Abwasserzweckverband, Flughafen München sowie andere Institutionen und die Nachbargemeinden hatten entweder keine Einwände oder nur kleine Hinweise, die meist ohnehin von der Gemeinde bereits berücksichtigt und entsprechend erledigt waren. wk