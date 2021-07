Ein Baustein für mehr Sicherheit in der Schule

Moosinning kauft 16 mobile Luftreinigungsgeräte – Hoffnung auf Präsenzunterricht

Die Gemeinde Moosinning kauft für die Grundschule beziehungsweise Mittagsbetreuung insgesamt 16 mobile Luftreinigungsgeräte. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Moosinning – Bürgermeister Georg Nagler (SPD) blickte in der Sitzung zurück, dass man sich bereits im Oktober vergangenen Jahres mit Luftreinigungsgeräten auseinandergesetzt habe. Damals hatte es ein Förderprogramm für mobile Einheiten für Klassenzimmer gegeben, in denen keine Lüftung möglich ist. Für dieses Programm habe man die Voraussetzungen jedoch nicht erfüllt.

Jetzt sehe die Situation anders aus, denn die Staatsregierung habe erst kürzlich ein nochmaliges Förderprogramm aufgelegt, mit dem die kommunalen und privaten Sachaufwandsträger finanziell unterstützt werden, wenn sie ihre Schulen mit entsprechenden Geräten zum „infektionsschutzgerechten Lüften“ ausstatten. Gefördert würden mobile Geräte sowie dezentrale Lüftungsanlagen für Klassen- und Fachräume. Der staatliche Förderanteil liege bei bis zu 50 Prozent, der Höchstbetrag pro Raum betrage 1750 Euro. Pro Gerät müsse man um die 4000 Euro rechnen, erklärte Nagler.

Ale Eltern schulpflichtiger Kinder dürften in den vergangenen Monaten gemerkt haben: Fernlernen ist fern vom Lernen.

„Bisher waren die Gemeinde und auch die Grundschule der Auffassung, dass mobile Luftreinigungsgeräte nicht erforderlich sind, da in den Klassen- und Funktionsräumen ausreichend gelüftet werden kann“, sagte der Bürgermeister. Die Politik – zuletzt Ministerpräsident Markus Söder und Kultusminister Michael Piazolo – empfehle jedoch „mit Nachdruck“ die Beschaffung.

„Auch wenn dann das Lüften weiterhin nötig sein wird, sehen wir es als Baustein, um die Sicherheit in der Schule zu erhöhen. Inwieweit, können wir nicht beurteilen, aber wir hoffen, damit den Präsenzunterricht stabilisieren zu können. Denn alle Eltern schulpflichtiger Kinder dürften in den vergangenen Monaten gemerkt haben: Fernlernen ist fern vom Lernen“, sagte Nagler.

Zudem könne nicht ausgeschlossen werden, dass Präsenzunterricht ab Herbst nur mit einem Lüftungsgerät im Klassenzimmer möglich ist. Und dann wäre es „eine wirklich bedenkliche Situation“, wenn man Homeschooling anbieten müsse, weil man keine Lüftungsanlagen gekauft habe.

Das Gremium stimmte dieser Meinung zu. „Wir können uns der Verantwortung nicht entziehen. Ich glaube, es gibt keinen anderen Weg“, sagte etwa Manfred Lex (CSU). Und Otto Kellermann (AfD) ergänzte, dass immer mehr Kinder unter Allergien leiden würden. Auch für Pollenallergiker seien die Filtergeräte eine gute Lösung.

Luftfilter für Klassenzimmer, Räume der Mittagsbetreuung und Lehrerzimmer

Nun soll jedes der zwölf Klassenzimmer sowie die drei Räume der Mittagsbetreuung ein Gerät bekommen. Auf Vorschlag von Lex wird darüber hinaus das Lehrerzimmer ebenfalls mit einer mobilen Lüftung ausgestattet – insgesamt kauft die Gemeinde 16 Stück.

Bei der Ausschreibung sollen auch die Folgekosten etwa für Wartungen berücksichtigt werden. Darauf wies Sebastian Weinzierl (SPD/parteifrei) hin. Er warnte zudem vor unseriösen Angeboten, die es zuletzt in der Corona-Pandemie häufiger gegeben habe. Und Anneliese Ways (SPD/parteifrei) merkte an, dass die Standorte für die Geräte in den einzelnen Räumen sehr genau geprüft werden müssten, damit sie nicht zur Virenschleuder würden.

Aktuell laufe die Gerätesondierung. Da man sie zeitnah beschaffen will und die nächste Gemeinderatssitzung erst Ende September geplant ist, ermächtigte der Gemeinderat den Bürgermeister, den Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.

Trotz der aktuell wohl höheren Nachfrage ist Nagler zuversichtlich, die Geräte pünktlich zum neuen Schuljahr zu bekommen, wie er auf Frage von Werner Fleischer (BE) antwortete: „Die Staatsregierung spricht von 60 000, die bis zum September benötigt werden. Aber ich denke, dass wir die Geräte rechtzeitig haben werden.“ Mit CO2-Ampeln sind die Zimmer übrigens schon seit Monaten ausgestattet.

